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Государственные дела: Мелания Трамп отпраздновала день рождения с премьер-министром Японии

Государственные дела: Мелания Трамп отпраздновала день рождения с премьер-министром Японии
22:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Первая леди США праздновала свое 49-летие накануне, 26 апреля.

Однако ее муж Дональд Трамп не устроил для нее романтический ужин в качестве подарка. Более того, пригласил на празднование премьер-министра Японии вместе с женой.

В пятницу, 26 апреля, Белый дом праздновал день рождения жены президента США Дональда Трампа. Мелании Трамп исполнилось 49 лет, во что очень сложно поверить, ведь она выглядит значительно моложе.

Так, накануне, в официальную резиденцию президентской четы США прибыли премьер-министр Японии Абэ Синдзо и его жена Аки Абэ. Они вместе за праздничным обедом в Белом доме отпраздновали день рождения Мелании Трамп.

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Для встречи с уважаемыми гостями первая леди США надела белое платье с длиной ниже колен. Особенностью одежды было кружево в форме цветов, из которого были пошиты рукава платья и тонкая полоска снизу юбки. А ее лаконичный и нежный образ дополнили лаковые красные туфли-лодочки на каблуках.

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Все по теме:

США, Знаменитости, Стиль, Наряд, Визит, Первая Леди, Look, Мелания Трамп.
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