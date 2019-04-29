Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

Новости шоу бизнеса: В понедельник, 29 апреля, герцоги Кембриджские празднуют 8-ю годовщину своего брака.

По такому случаю на официальной странице Кенсингтонского дворца появились чувственные фото с их королевской свадьбы, которые растрогали сеть.

Со времени роскошной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло уже 8 лет, а это событие до сих пор вызывает восторг у общественности. Тогда за королевской церемонией наблюдал весь мир, а свадебное платье герцогини Кембриджской стало топ-трендом на многие годы.

По случаю годовщины Кенсингтонский дворец решил вспомнить, как состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, опубликовав архивные снимки.

"Этот день 8 лет назад. Спасибо за замечательные сообщения в день годовщины свадьбы герцога и герцогини Кембриджских!" – лаконично написали представители королевской семьи под архивными фото.

В то же время поклонники королевской четы в сети устроили своеобразный флешмоб и засыпали Twitter трогательными фотографиями со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Люди рассказали, что церемония напоминала им сказку о Золушке, а образ герцогини Кембриджской навсегда будет эталоном для невест.