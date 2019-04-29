Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

По такому случаю на официальной странице Кенсингтонского дворца появились чувственные фото с их королевской свадьбы, которые растрогали сеть.
Со времени роскошной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло уже 8 лет, а это событие до сих пор вызывает восторг у общественности. Тогда за королевской церемонией наблюдал весь мир, а свадебное платье герцогини Кембриджской стало топ-трендом на многие годы.
По случаю годовщины Кенсингтонский дворец решил вспомнить, как состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, опубликовав архивные снимки.
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8 years ago today — thank you for your lovely messages on The Duke and Duchess of Cambridge’s wedding anniversary!PA
"Этот день 8 лет назад. Спасибо за замечательные сообщения в день годовщины свадьбы герцога и герцогини Кембриджских!" – лаконично написали представители королевской семьи под архивными фото.
В то же время поклонники королевской четы в сети устроили своеобразный флешмоб и засыпали Twitter трогательными фотографиями со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Люди рассказали, что церемония напоминала им сказку о Золушке, а образ герцогини Кембриджской навсегда будет эталоном для невест.