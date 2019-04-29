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Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
20:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: В понедельник, 29 апреля, герцоги Кембриджские празднуют 8-ю годовщину своего брака.

По такому случаю на официальной странице Кенсингтонского дворца появились чувственные фото с их королевской свадьбы, которые растрогали сеть.

Со времени роскошной свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон прошло уже 8 лет, а это событие до сих пор вызывает восторг у общественности. Тогда за королевской церемонией наблюдал весь мир, а свадебное платье герцогини Кембриджской стало топ-трендом на многие годы.

По случаю годовщины Кенсингтонский дворец решил вспомнить, как состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, опубликовав архивные снимки.

 
 
 
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8 years ago today — thank you for your lovely messages on The Duke and Duchess of Cambridge’s wedding anniversary!PA

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal)

"Этот день 8 лет назад. Спасибо за замечательные сообщения в день годовщины свадьбы герцога и герцогини Кембриджских!" – лаконично написали представители королевской семьи под архивными фото.

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В то же время поклонники королевской четы в сети устроили своеобразный флешмоб и засыпали Twitter трогательными фотографиями со свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Люди рассказали, что церемония напоминала им сказку о Золушке, а образ герцогини Кембриджской навсегда будет эталоном для невест.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Годовщина, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская, Герцоги Кембриджские, Альманах-2019.
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