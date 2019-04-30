"Зі світлою Пасхою": Телеведущий "Голосу країни" опубликовал видео с племянницей

Новости шоу бизнеса: Молдавский певец на Пасху бился крашанками со своей семьей.

28 апреля вся Украина отмечала Великую Пасху. Среди знаменитостей весело отметился и популярный певец из Молдавии, а также известный тренер-победитель музыкального украинского конкурса "Голосу країни 9".

Дан Балан показал ролик, где вместе со своей племянницей бьется красными писанками. Напомним, что это пасхальная традиция, которая проводится из поколения в поколение.

Поклонники певца очень позитивно выразились под видео семейной идиллией молдавского певца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Paste Fericit! ! Со Светлой Пасхой! Публикация от Dan Balan (@danbalan) 28 Апр 2019 в 8:54 PDT

"Боже какая милота", "Какая девочка красотка!", "Такая девочка красивенькая!!!Дану так идет", "Какая очаровательная племяшка:) У вас это семейное", - прокомментировали ролик подписчики певца.