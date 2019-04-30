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"Зі світлою Пасхою": Телеведущий "Голосу країни" опубликовал видео с племянницей

"Зі світлою Пасхою": Телеведущий "Голосу країни" опубликовал видео с племянницей
17:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Молдавский певец на Пасху бился крашанками со своей семьей.

28 апреля вся Украина отмечала Великую Пасху. Среди знаменитостей весело отметился и популярный певец из Молдавии, а также известный тренер-победитель музыкального украинского конкурса "Голосу країни 9".

Дан Балан показал ролик, где вместе со своей племянницей бьется красными писанками. Напомним, что это пасхальная традиция, которая проводится из поколения в поколение.

Поклонники певца очень позитивно выразились под видео семейной идиллией молдавского певца.

 
 
 
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Paste Fericit! ! Со Светлой Пасхой!

Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Дан Балан презентовал новую песню (Видео)

"Боже какая милота", "Какая девочка красотка!", "Такая девочка красивенькая!!!Дану так идет", "Какая очаровательная племяшка:) У вас это семейное", - прокомментировали ролик подписчики певца.

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Все по теме:

Дан Балан, Пасха 2019, Видео с Даном Баланом, Дан Балан с племянницей.
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