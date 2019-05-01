Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская певица, тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками в Instagram.

Певица Тина Кароль поделилась новым фото, на котором продемонстрировала все достоинства своего тела.

На днях звезда похвасталась кадрами из очень откровенной фотосессии, позируя в черном прозрачном платье от украинского дизайнера. Артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры, выставив напоказ роскошные ноги и декольте. Дополнением к образу послежила игривая улыбка Тины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 30 Апр 2019 в 11:43 PDT

Подпосчики певицы пришли в восторг от фотографий своего кумира.

"Богиня наша", "Это что-то невероятное", "Ничего лишнего..", "Lady in black", "Самая лучшая", "Вы мой идол", "Ты космос", "Слишком шикарно", "Сплошная эстетика", "Невероятная", "Нежная и утонченная душа. Прекрасна", "Королева, нереальная", "Завораживает, как всегда прекрасная", — пишут в комментариях.