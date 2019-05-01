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Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом

Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом

Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом
15:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая украинская певица, тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками в Instagram.

Певица Тина Кароль поделилась новым фото, на котором продемонстрировала все достоинства своего тела.

На днях звезда похвасталась кадрами из очень откровенной фотосессии, позируя в черном прозрачном платье от украинского дизайнера. Артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры, выставив напоказ роскошные ноги и декольте. Дополнением к образу послежила игривая улыбка Тины. 

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Подпосчики певицы пришли в восторг от фотографий своего кумира. 

"Вишенка на торте": Тина Кароль поразила фанатов невероятным декольте

"Богиня наша", "Это что-то невероятное", "Ничего лишнего..", "Lady in black", "Самая лучшая", "Вы мой идол", "Ты космос", "Слишком шикарно", "Сплошная эстетика", "Невероятная", "Нежная и утонченная душа. Прекрасна", "Королева, нереальная", "Завораживает, как всегда прекрасная", — пишут в комментариях.

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Тина Кароль, Знаменитости, Стиль, Образ.
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