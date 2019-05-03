Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Могла быть Ревизором: Оля Цибульская призналась, что ее приглашали в этот проект

Могла быть Ревизором: Оля Цибульская призналась, что ее приглашали в этот проект
20:32 Пт, 3 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Артистка даже объяснила почему она решила отказаться от участия в проекте.

Известная певица и телеведущая Оля Цибульская крайне редко игнорирует неудобные вопросы и остается откровенной не только со сторонниками, но и журналистами. В очередном интервью из-за кулис концерта во Дворце "Украина" Цибульской задали вопрос о телевизионных проектах, от участия в которых Оля свое время отказалась.

"Ну, не скажу, что отказалась. Меня приглашали попробовать себя в качестве Ревизора на очень известном проекте. Мне кажется, что Ревизор должно быть с определенным складом характера. А я люблю любить. Мое призвание – заниматься эмоциями", – пояснила Оля.

Впрочем, в напряженном графике певицы всегда находится время для телевидения. Цибульская – не единственная артистка в Украине, которая не только выступает на музыкальных премиях, но и проводит их. Звезда в шоу-бизнесе уже более 10 лет и в том же интервью призналась, что не исключает появление в своей карьере Евровидения. Но вот в какой роли – оставила загадкой.

Оля Цибульская потрясла сеть архивным фото

Добавим, что звезда провела наибольшее количество музыкальных концертов и длинные прямые эфиры, а также достигла рекордной цифры объединенных сердец – женила 630-ю пару.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телеведущая, Ведущая, Певица, Ревизор, Оля Цибульская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь