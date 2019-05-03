Могла быть Ревизором: Оля Цибульская призналась, что ее приглашали в этот проект

Новости шоу бизнеса: Артистка даже объяснила почему она решила отказаться от участия в проекте.

Известная певица и телеведущая Оля Цибульская крайне редко игнорирует неудобные вопросы и остается откровенной не только со сторонниками, но и журналистами. В очередном интервью из-за кулис концерта во Дворце "Украина" Цибульской задали вопрос о телевизионных проектах, от участия в которых Оля свое время отказалась.

"Ну, не скажу, что отказалась. Меня приглашали попробовать себя в качестве Ревизора на очень известном проекте. Мне кажется, что Ревизор должно быть с определенным складом характера. А я люблю любить. Мое призвание – заниматься эмоциями", – пояснила Оля.

Впрочем, в напряженном графике певицы всегда находится время для телевидения. Цибульская – не единственная артистка в Украине, которая не только выступает на музыкальных премиях, но и проводит их. Звезда в шоу-бизнесе уже более 10 лет и в том же интервью призналась, что не исключает появление в своей карьере Евровидения. Но вот в какой роли – оставила загадкой.

Добавим, что звезда провела наибольшее количество музыкальных концертов и длинные прямые эфиры, а также достигла рекордной цифры объединенных сердец – женила 630-ю пару.