"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала отправилась в путешествие в Грузию.

Компанию звезде составили самые дорогие для нее люди – годовалый сын Эмир-Рахман и муж Бекир Сулейманов.

Волшебные фото из Тбилиси Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке супруги нежно обнимается и демонстрирует настоящие теплые чувства друг к другу.

"Грузия, ты любовь моя! Только с тобой можно так: прилететь, увидеть и обнять Марину Карпий и Джиджи Дедаламазишвили, поцеловать, обнимать тысячу раз Николаса, помчаться на студию... Новые знакомства, встречи! С кем и как? Все расскажу позже!" – отметила в подписи знаменитость.

Кроме того, Джамала сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях показав, как подрос ее первенец.

Звезда в шутку дополнила фотографию в подписи хештегом #КолиВінВстигВирости. Вероятно, что певице этот вопрос пишут неоднократно.