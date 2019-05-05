"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси

Компанию звезде составили самые дорогие для нее люди – годовалый сын Эмир-Рахман и муж Бекир Сулейманов.
Волшебные фото из Тбилиси Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке супруги нежно обнимается и демонстрирует настоящие теплые чувства друг к другу.
"Грузия, ты любовь моя! Только с тобой можно так: прилететь, увидеть и обнять Марину Карпий и Джиджи Дедаламазишвили, поцеловать, обнимать тысячу раз Николаса, помчаться на студию... Новые знакомства, встречи! С кем и как? Все расскажу позже!" – отметила в подписи знаменитость.
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Грузия, ты любовь моя! ⠀ Только с тобой можно так: прилететь, увидеть и обнять @karpiy и @gigi_mgzavrebi, поцеловать, затискать тысячу раз Николаса, помчать на студию... ⠀ Новые знакомства, встречи! С кем и как? Все расскажу позже! ⠀ P.S. сегодня в Тбилиси весь день дождь ⠀ #тбилисилюбовьмоя
Кроме того, Джамала сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях показав, как подрос ее первенец.
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Малышки, сдавайтесь! ⠀ #коливінвстигвирости #человекпружина #maşallah #emirrahman
Звезда в шутку дополнила фотографию в подписи хештегом #КолиВінВстигВирости. Вероятно, что певице этот вопрос пишут неоднократно.