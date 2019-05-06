NK восхитила пикантным фото с отдыха

Новости шоу бизнеса: На свежем фото певица продемонстрировала роскошную грудь.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами очень откровенным снимком. Фотография размещена в Instagram певицы.

На ней она позирует в открытом бикини, выставляющем на показ ее грудь. В руке у певицы бокал с напитком.

"Спасибо всем за поздравления и добрые слова! Спасибо за пожелания и любовь, я счастлива", - подписала она снимок.

Не все подписчики оценили откровенность певицы. "Ты бы, уже снималась в порнофильмах, или журналах для мужчин", "А что она вечно р*ком стоит", - возмутились подписчики.

Напомним, Украинская певица Настя Каменских постоянно находится под прицелом пристального внимания общественности. После того, как в декабре прошлого года артистку номинировали на премию Latin Grammy, за ее творчеством стало следить еще больше поклонников, в том числе из других стран.