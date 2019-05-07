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Красотка Дженнифер Энистон объяснила почему все еще одна

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Красотка Дженнифер Энистон объяснила почему все еще одна
13:15 Вт, 7 Май 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Так же снялась в сексуальной фотосессии для Harper's Bazaar.

В апреле папарацци застали Дженнифер Энистон на пляже в Майами, где актриса принимала участие в смелой фотосессии. Оказалось, что съемку организовало издание Harper's Bazaar, которому звезда рассказала, почему все еще одинока после развода, и призналась, какие мужчины ей нравятся.

Дженнифер Энистон развелась с Джастином Теру в 2017 году, и с тех пор поклонники не слышали даже намека на новые отношения (не считая надежд фанатов на ее воссоединение с Брэдом Питтом). Журналист поинтересовался у актрисы, подписалась ли она на какие-либо приложения для знакомств, на что звезда ответила: "Ох, нет. если честно, у меня просто нет на это времени. Я сосредоточилась на съемках своего нового шоу, поэтому знакомство с мужчиной не было одним из моих главных приоритетов.

Мне кажется, любовь сама настигает тебя, и ее не нужно искать целенаправленно". Тем не менее, по признанию Энистон, она все еще в игре и "не устала от любви". "если она постучится в мою дверь, я открою. Я не из тех, кто думает: "Нет, я с этим покончила. Больше никакой романтики". Ни одни из моих прошлых отношений не дали мне повода создавать вокруг себя непробиваемую стену", -поделилась Дженнифер.

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Звезда также рассказала, какие качества ищет в своем идеальном мужчине: "Чувство юмора, сильное чувство собственного достоинства, уверенность, доброта и щедрость. Таких мужчин всегда окружают хорошие люди". Несмотря на звездный статус и возраст, Энистон заявила, что чувствует себя "обычной Джен" и спокойно принимает изменения в своем теле. "Я думаю, что наши тела прекрасны, и нужно чувствовать себя комфортно, вне зависимости от возраста. Изменения не должны вызывать дискомфорт и чувство стыда", - рассудила актриса. 

Напоминаем, что "суперблондинка" Леся Никитюк регулярно подогревает интерес к своей личной жизни. Однако она не спешит раскрывать все карты и сохраняет интригу.

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