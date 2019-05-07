Кара Делевинь поделилась фотографиями из детства

Новости шоу бизнеса: Перед тем, как поклонники увидели наряд модели, она поделилась с ними своим детским фото в Instagram, и многие с удивлением отметили, что звезда почти не изменилась.

Красная дорожка Met Gala в этом году поразила зрителей буйством красок. Свою лепту в творческое безумие, творившееся на гала-приеме в этом году, внесла и Кара Делевинь, которая выбрала для вечера радужный костюм с тростью и сложным головным убором.

Тот же вызов в глазах и дерзкий вид — вот какой предстала маленькая Кара Делевинь на снимке в Instagram. Этим фото модель описала свое настроение во время подготовки к модному балу, на который она, к разочарованию фанатов, явилась без возлюбленной Эшли Бенсон. В комментариях к посту отметились не только рядовые подписчики Делевинь, но и звездные коллеги.

Свое удивление и восторг выразили Ким Кардашьян, Пенелопа Круз, Жанель Моне и другие. Фанаты сравнили модель с гремлинами и куклой Чаки из одноименного фильма ужасов и назвали ее "маленьким монстром". "Что мы собираемся делать сегодня, Кара? То же что и всегда: попробуем захватить мир", — пошутил один из пользователей.

В разговоре с корреспондентом издания Vogue на красной дорожке Met Gala Кара Делевинь рассказала, что примерила костюм от Dior, а также продемонстрировала журналисту обувь на высокой платформе, трость от Swarovski и головной убор, украшенный бананами, вставными челюстями и глазными яблоками.

Как сообщалось ранее, Британская супермодель Кара Делевинь уже не впервые украшает именитые глянцы.