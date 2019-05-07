Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

Кара Делевинь поделилась фотографиями из детства

Кара Делевинь поделилась фотографиями из детства
12:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Перед тем, как поклонники увидели наряд модели, она поделилась с ними своим детским фото в Instagram, и многие с удивлением отметили, что звезда почти не изменилась.

Красная дорожка Met Gala в этом году поразила зрителей буйством красок. Свою лепту в творческое безумие, творившееся на гала-приеме в этом году, внесла и Кара Делевинь, которая выбрала для вечера радужный костюм с тростью и сложным головным убором. 

Тот же вызов в глазах и дерзкий вид — вот какой предстала маленькая Кара Делевинь на снимке в Instagram. Этим фото модель описала свое настроение во время подготовки к модному балу, на который она, к разочарованию фанатов, явилась без возлюбленной Эшли Бенсон. В комментариях к посту отметились не только рядовые подписчики Делевинь, но и звездные коллеги.

Свое удивление и восторг выразили Ким Кардашьян, Пенелопа Круз, Жанель Моне и другие. Фанаты сравнили модель с гремлинами и куклой Чаки из одноименного фильма ужасов и назвали ее "маленьким монстром". "Что мы собираемся делать сегодня, Кара? То же что и всегда: попробуем захватить мир", — пошутил один из пользователей. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Rainbow queen. . #caradelevingne #cara #delevingne #delevingner #lgbtq #lgbtq #lgbt #dior #metgala2019 #metgala

Публикация от Cara J. Delevingne (@caradelelionkey)

Кара Делевинь снялась в провокационном образе для обложки глянца Numero

В разговоре с корреспондентом издания Vogue на красной дорожке Met Gala Кара Делевинь рассказала, что примерила костюм от Dior, а также продемонстрировала журналисту обувь на высокой платформе, трость от Swarovski и головной убор, украшенный бананами, вставными челюстями и глазными яблоками. 

Как сообщалось ранее, Британская супермодель Кара Делевинь уже не впервые украшает именитые глянцы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Кара Делевинь, Фото из детства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь