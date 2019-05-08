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Очень нежная: Иванка Трамп продолжает демонстрировать безупречный стиль

Очень нежная: Иванка Трамп продолжает демонстрировать безупречный стиль
22:28 Ср, 8 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь Дональда Трампа вместе с его женой считаются первыми образцами стиля и примерами для подражания для всех американок.

Так, во время двух последних выходов Иванка Трамп продемонстрировала несколько стильных выходов, которые точно будут копировать все модницы мира.

О том, что Иванка Трамп любит надевать костюмы на официальные встречи уже уведомлены все ее поклонники. Американка часто выбирала именно этот наряд в разных оттенках, дополняя интересными деталями. Очередной стильный выход в костюме, но уже белого цвета, дочь президента США осуществила на днях в Чикаго.

37-летняя Иванка надела костюм с брюками-клеш и двубортным пиджаком, из-под которого виднелась светлая кофта. Образ в пастельных цветах дополнили лаковые туфли-лодочки в тон.

Для второго выхода дочь Дональда Трампа выбрала белое платье с зауженной талией и пышной юбкой до колен.

 
 
 
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#NEW Ivanka with Marta Ramirez, the 1st woman Vice President in the history of Colombia! (May 6, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Весенние образы в небесных тонах: Иванка Трамп и королева Летиция в похожих нарядах

Акцентом светлого наряда стал узор ветви с цветком фиолетового цвета и зеленой листвой. Для такого образа американка отдала предпочтение туфлям сиреневого оттенка "на низком ходу", однако не забыла о трендах, поэтому обувь была с острым "носком".

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Все по теме:

Стиль, Образ, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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