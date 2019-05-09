Племянник Меган Маркл стал участником массовой драки

Родственники со стороны отца Меган Маркл продолжают поставлять плохие новости и быть источником разочарований. Так, накануне родов герцогини Сассекской, 5 мая, ее племянник Тайлер Дули попал в скандал. 26-летний парень принял участие в массовой драке. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Как отмечается в источнике, сын старшего брата Меган Маркл Томаса был участником большой драки. 26-летний Тайлер Дули и еще около 15 человек организовали массовые беспорядки в одном из баров Орегона (штат США). Факт, что парень действительно причастен к неприятному инциденту подтвердили представители городской полиции.
В результате драки племянник герцогини Сассекской, которая на следующий день родила первенца, получил серьезную травму ноги.
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London is amazing -This was taken during my entrance for the show. What a truly awesome experience. Love all my fam from The Royal World @mtvroyalworld @zarazoffany @niyiolopade @dimaziadie @jess_the_baroness @mishaziadie @camillaberes @danielmaclaurin #london #is #amazing #uk #kensingtonpalace #calvinklein #theroyalworld #mtv #tvshow
Как сообщалось ранее, На днях нашлось дополнительное подтверждение официальному заявлению: принц Гарри едва ли не впервые пропустит ежегодные спортивные соревнования "Игры непобежденных" (Invictus Games).
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл могут на несколько лет переехать в Африку после рождения их первенца. Эти разговоры возникли не на пустом месте, о чем сообщило издание The Sunday Times.