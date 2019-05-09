Племянник Меган Маркл стал участником массовой драки

Новости шоу бизнеса: Родственники герцогини Сассекской не перестают поставлять плохие новости даже в самые счастливые моменты ее жизни.

Родственники со стороны отца Меган Маркл продолжают поставлять плохие новости и быть источником разочарований. Так, накануне родов герцогини Сассекской, 5 мая, ее племянник Тайлер Дули попал в скандал. 26-летний парень принял участие в массовой драке. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Как отмечается в источнике, сын старшего брата Меган Маркл Томаса был участником большой драки. 26-летний Тайлер Дули и еще около 15 человек организовали массовые беспорядки в одном из баров Орегона (штат США). Факт, что парень действительно причастен к неприятному инциденту подтвердили представители городской полиции.

В результате драки племянник герцогини Сассекской, которая на следующий день родила первенца, получил серьезную травму ноги.

Как сообщалось ранее, На днях нашлось дополнительное подтверждение официальному заявлению: принц Гарри едва ли не впервые пропустит ежегодные спортивные соревнования "Игры непобежденных" (Invictus Games).

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл могут на несколько лет переехать в Африку после рождения их первенца. Эти разговоры возникли не на пустом месте, о чем сообщило издание The Sunday Times.