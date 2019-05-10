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Дорофеева и Дантес снова вместе, после недолгого расставания

Дорофеева и Дантес снова вместе, после недолгого расставания
07:58 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Владимир Дантес откровенно рассказал о расставании с Надей Дорофеевой.

Украинская певица Надя Дорофеева уже около трех лет замужем за экс-солистом группы "ДиО. фильмы" и телеведущим Владимиром Дантесом. Пара радует поклонников нежными совместными фото, однако Наде часто приходится покидать своего любимого из-за плотного графика и гастролей. Так, на этот раз Дантес рассказал о еще одном длинном расставании с супругой.Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram. Владимир сообщил, что не виделся с Дорофеевой больше недели, сильно соскучился по жене и спросил совета, как ее встретить дома.

"Завтра возвращается надежда для Владимира. Она отсутствовала 8 дней, но мне кажется, что месяц. Если у вас были такие расставания, подскажите как правильно встречать? С едой или просто запустить в дом, а когда привыкнет- тогда начинать общение. Мне нужен Беар Гриллс в мире женщин)))"- написал Дантес.

Не мужу: Надя Дорофеева публично призналась в любви

Поклонники пары откликнулись на просьбу Владимира Дантеса и начали раздавать ему советы:

"Она сама все сделает. Обними и пожалей", "Важно не напугать! Сначала приручи, дай понюхать себя, а когда признает знакомый запах, можно переходить к следующей стадии" , "Сначала накорми, а потом ты знаешь, что делать", "Пусть сначала отойдет, а потом уже предлагай еду и, конечно, игристое. Спроси, как проходили концерты, ей будет, что рассказать, потому что там было горячо", "Открой дверь голый и скажи "ой, не ожидал".

Напоминаем, что на своей страничке в Instagram Надя Дорофеева поделилась новыми снимками. Для одного из них она выбрала стильный купальник угольного цвета, который демонстрирует замечательную фигуру звезды.

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Instagram, Пост, Надя Дорофеева, Подписчики, Владимир Дантес, Дорофеева и Дантес.
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