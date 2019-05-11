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Очень мило: жена Евгения Кошевого опубликовала совместное фото с мужем

Очень мило: жена Евгения Кошевого опубликовала совместное фото с мужем
15:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ксения Кошевая покорила сеть романтичным черно-белым снимком со своим мужем.

В этой семье романтика не пропадает со временем, а даже наоборот, только крепчает.

На своей официальной странице Ксения выложила несколько фотографий, которые точно доказывают, что истинные чувства невозможно подделать. Пара мило обнимается и целуется. На одном снимке Женя Кошевой многозначно улыбается и сильно демонстрирует свои чувства к жене.

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Тут же посыпались нереально позитивные комментарии подписчиков: "Любов-кохання, Кошові, Ви круті", "Красивая пара :) позитивчики", "счастья вам бесконечно уважаю вас", "Жизнерадостные и позитивные люди,хоть в черно-белом, хоть в цветном".

 
 
 
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Любовь в черно-белых проявлениях @evgenii.koshevoi

Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k)

Недавно мы писали про еще одного участника проекта "95 квартал" - Елену Кравец. Украинская актриса и комендинтка Елена Кравец - настоящая любимица публики. Она - пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка - мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.

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Все по теме:

95 квартал, Евгений Кошевой, Вечерний Квартал, Кошевой с женой, Ксений Кошевая.
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