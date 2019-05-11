Очень мило: жена Евгения Кошевого опубликовала совместное фото с мужем

Новости шоу бизнеса: Ксения Кошевая покорила сеть романтичным черно-белым снимком со своим мужем.

В этой семье романтика не пропадает со временем, а даже наоборот, только крепчает.

На своей официальной странице Ксения выложила несколько фотографий, которые точно доказывают, что истинные чувства невозможно подделать. Пара мило обнимается и целуется. На одном снимке Женя Кошевой многозначно улыбается и сильно демонстрирует свои чувства к жене.

Тут же посыпались нереально позитивные комментарии подписчиков: "Любов-кохання, Кошові, Ви круті", "Красивая пара :) позитивчики", "счастья вам бесконечно уважаю вас", "Жизнерадостные и позитивные люди,хоть в черно-белом, хоть в цветном".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любовь в черно-белых проявлениях @evgenii.koshevoi Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k) 10 Май 2019 в 6:18 PDT

Недавно мы писали про еще одного участника проекта "95 квартал" - Елену Кравец. Украинская актриса и комендинтка Елена Кравец - настоящая любимица публики. Она - пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка - мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.