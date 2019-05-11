Притягательная Ирина Шейк продемонстировала соблазнительную фигуру

Притягательное фото Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Шейк позирует в красном белье от популярного итальянского бренда Intimissimi, послом (представителем) которого она является в течение последних лет.
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"Мой любимый triangle бра", – лаконично подписала соблазнительную фотографию жена Купера.
Поклонники в комментариях отметили идеальный пресс и стройную фигуру 33-летней Ирины. "Идеальное и красивое тело", "Повезло Брэдли Куперу", "Как богиня", – пишут пользователи в сети.