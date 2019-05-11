Притягательная Ирина Шейк продемонстировала соблазнительную фигуру

Новости шоу бизнеса: 33-летняя жена Брэдли Купера и супермодель Ирина Шейк сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях, показав свою фигуру в нижнем белье.

Притягательное фото Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Шейк позирует в красном белье от популярного итальянского бренда Intimissimi, послом (представителем) которого она является в течение последних лет.

Переглянути цей допис в Instagram My fave triangle bra @intimissimiofficial #intimissimi #ad Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 10 Тра 2019 р. о 6:35 PDT

"Мой любимый triangle бра", – лаконично подписала соблазнительную фотографию жена Купера.

Поклонники в комментариях отметили идеальный пресс и стройную фигуру 33-летней Ирины. "Идеальное и красивое тело", "Повезло Брэдли Куперу", "Как богиня", – пишут пользователи в сети.