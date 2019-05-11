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Притягательная Ирина Шейк продемонстировала соблазнительную фигуру

Притягательная Ирина Шейк продемонстировала соблазнительную фигуру
22:38 Сб, 11 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 33-летняя жена Брэдли Купера и супермодель Ирина Шейк сделала сюрприз поклонникам в социальных сетях, показав свою фигуру в нижнем белье.

Притягательное фото Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Шейк позирует в красном белье от популярного итальянского бренда Intimissimi, послом (представителем) которого она является в течение последних лет.

 
 
 
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My fave triangle bra @intimissimiofficial #intimissimi #ad

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

"Мой любимый triangle бра", – лаконично подписала соблазнительную фотографию жена Купера.

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Поклонники в комментариях отметили идеальный пресс и стройную фигуру 33-летней Ирины. "Идеальное и красивое тело", "Повезло Брэдли Куперу", "Как богиня", – пишут пользователи в сети.

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Модель, Ирина Шейк, Знаменитости, Звезды, супермодель, Instagram звезд.
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