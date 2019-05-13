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Смелый "наряд": Настя Каменских поделилась эффектным снимком в белье

Смелый "наряд": Настя Каменских поделилась эффектным снимком в белье
22:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новое фото Насти Каменских, на котором она позирует полуголой, покорило сеть.

Популярная украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взволновала фанов смелым фото.

Артистка поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором похвасталась фигурой в белом комплекте нижнего белья. Такой смелый "наряд" выгодно подчеркнул пышные формы Насти Каменских: грудь и ягодицы.

 
 
 
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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Образ исполнительница дополнила распущенными волосами и нежным неброским макияжем. "Потапу повезло", "Воу-воу", "Как можно быть такой сексуальной", "Самый красивый животик", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Секси", "Классная", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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