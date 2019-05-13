Смелый "наряд": Настя Каменских поделилась эффектным снимком в белье

Новости шоу бизнеса: Новое фото Насти Каменских, на котором она позирует полуголой, покорило сеть.

Популярная украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взволновала фанов смелым фото.

Артистка поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором похвасталась фигурой в белом комплекте нижнего белья. Такой смелый "наряд" выгодно подчеркнул пышные формы Насти Каменских: грудь и ягодицы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Тра 2019 р. о 3:42 PDT

Образ исполнительница дополнила распущенными волосами и нежным неброским макияжем. "Потапу повезло", "Воу-воу", "Как можно быть такой сексуальной", "Самый красивый животик", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Секси", "Классная", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.