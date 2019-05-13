Смелый "наряд": Настя Каменских поделилась эффектным снимком в белье

Популярная украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взволновала фанов смелым фото.
Артистка поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором похвасталась фигурой в белом комплекте нижнего белья. Такой смелый "наряд" выгодно подчеркнул пышные формы Насти Каменских: грудь и ягодицы.
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Образ исполнительница дополнила распущенными волосами и нежным неброским макияжем. "Потапу повезло", "Воу-воу", "Как можно быть такой сексуальной", "Самый красивый животик", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Секси", "Классная", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.