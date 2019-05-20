Ольга Фреймут порадовала поклонников домашним кадром

Новости шоу бизнеса: На фотоснимке, который Ольга выложила у себя в Инстаграме, она запечатлена лежащей на кровати.

Популярная ведущая очаровала своих фолловеров в соцсетях нежным и домашним кадром, который за первые часы после публикации набрал около 20 тыс. лайков.

На Ольге Фреймут одето легкое синее платье с цветочным принтом. В комментарии к фото Фреймут пожелала своим подписчикам хороших выходных и рассказала о том, как любит свою квартиру:

"Я очень люблю Подол. И свою квартиру на Спасской улице, и этот, хоть и несовершенный вид из окна, похожий на картину импрессиониста. Девушки, делайте все, чтобы у вас была своя "собственная комната" — это я цитирую Вирджинию Вульф".

Как сообщалось ранее, Украинская телеведущая Ольга Фреймут, получившая известность после выхода на экраны программы "Ревизор" на Новом канале, уже успела трижды стать мамой. Журналистка воспитывает дочь Злату от коренного британца Нила, а также сына Валерия и дочь Евдокию, рожденных в браке с Владимиром Локотко, генеральным директором Нового канала.