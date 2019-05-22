Королева Украины 2019: известно имя счастливой обладательницы короны

Каждый год конкурс "Королева Украины" привлекает внимание поклонников женской красоты. В этом году шоу красоты и таланта состоялось в формате open air в Киеве на аллее фонтанов премиального жилого комплекса закрытого типа "Бульвар Фонтанов".
Главной темой конкурса "Королева Украины-2019" стали истоки украинской национальной культуры, а символом конкурса –бабочка, как олицетворение души, бессмертия, возрождения и воскресения, способности к превращениям и трансформации.
За титул и корону боролись 18 невероятно красивых девушек Украины, которые поражали не только внешними данными, но и талантами. Как сообщил PR-директор национального конкурса Алекс Лебедев, каждая из них, помимо титулов и подарков, получила возможность представлять нашу страну на одном из международных конкурсов.
Конкурс проходил в четыре этапа, после каждого из которых участниц становилось все меньше. В финал "Королевы Украины-2019" вышли всего 6 претенденток на главную корону.
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Главный приз и титул "Королевы Украины-2019" завоевала 23-летняя Виктория Миронова из Одессы. Виктория отправится на международный финал конкурса красоты в Венесуэлу.
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Родіна Дар‘я отримала титул «Королева України Global 2019” і має змогу представити Україну на Міжнародному конкурсі @missglobalofficial А також Дар‘я отримала спеціальний подарунок - набір професійної косметики для волосся #BES, корону і титул «Queen of Beauty-2019”. Вітаємо Дар‘ю і Мелітополь з цими перемогами! #КоролеваУкраїни2019 #uaвитоки
Мелитопольская красавица Дарья Родина получила титул "Королева Украины-2019 Global". И в ноябре нынешнего года Дарья представит Украину на конкурсе Global United Continent, в Швейцарии.