Американская актриса и певица нуждается в реабилитации

Новости шоу бизнеса: Селена Гомес все еще не поправилась после длительного пребывание в больнице.

В начале апреля мы писали о том, что Селена Гомес, которая лечила затяжную депрессию, полностью восстановила свое здоровье. К тому же американская певица и актриса успела снятся для новой коллаборации с брендом Coach, лицом которого она является уже несколько лет.

Как сообщают СМИ, актриса не может справится со всеми тягостями своего здоровья. Она также еще страдает от заболевания почек. Не дает покоя и депрессия, которая на протяжении последних лет вновь захлестнула Гомес, а явный набор небольшого веса говорит о том, что прохождение гормональной терапии дает о себе знать.

Напомним о том, что Селена Гомез прибыла на Каннский кинофестиваль представлять новый фильм "Мертвые не умирают" с такими голливудскими актерами как Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и другие не менее запоминающиеся актеры.

Селена Гомез и другие актеры фильма "Мертвие не умирают" в Каннах-2019

Напомним, что недавно Селена поделилась своей позицией по поводу социальных сетей. "Я бы сказала, что социальные сети - это бич моего поколения. Меня действительно пугает то, как уязвимы молодые девушки и парни. Это опасно, ведь они не всегда получают достоверную информацию. А обеспечить кибербезопасность сейчас практически невозможно", - рассудила звезда.