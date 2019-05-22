Ведущая "Одруження наосліп" Леся Матвеева родила девочку

Новости шоу бизнеса: Украинский психолог и ведущая популярного телепроекта стала мамой в 3 раз.

Сегодня, 22 мая, известная украинская телеведущая и психолог Леся Матвеева в третий раз стала мамой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил муж телезвезды Валерий Созановский. Он опубликовал фотографию карточки с информацией про новорожденную девочку, а под ней добавил милое послание для дочери.

"Твое приключение начинается здесь, маленькая Вселенная. Тебе точно будет вкусно и интересно", - написал счастливый папа.

Отметим, что у телеведущей уже есть двое детей от первого брака с политиком Львом Парцхаладзе. В браке супруги прожили десять лет и дали жизнь мальчику Егору (родился в 2007) и девочке Ангелине (родилась в 2010). Развелись они в 2016 году и спустя год Леся нашла свое счастье в обличии ресторатора Валерия Созановского.

Сегодня семья стала на одного человечка больше. Судя по информации на карточке новорожденной, девочку назвали Александра. Родилась она с весом 3 680 грам и ростом 52 сантиметра.

Желаем новорожденной Александре расти здоровенькой и счастливой!