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Ведущая "Одруження наосліп" Леся Матвеева родила девочку

Ведущая "Одруження наосліп" Леся Матвеева родила девочку
16:16 Ср, 22 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский психолог и ведущая популярного телепроекта стала мамой в 3 раз.

Сегодня, 22 мая, известная украинская телеведущая и психолог Леся Матвеева в третий раз стала мамой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил муж телезвезды Валерий Созановский. Он опубликовал фотографию карточки с информацией про новорожденную девочку, а под ней добавил милое послание для дочери.

"Твое приключение начинается здесь, маленькая Вселенная. Тебе точно будет вкусно и интересно", - написал счастливый папа.

Отметим, что у телеведущей уже есть двое детей от первого брака с политиком Львом Парцхаладзе. В браке супруги прожили десять лет и дали жизнь мальчику Егору (родился в 2007) и девочке Ангелине (родилась в 2010). Развелись они в 2016 году и спустя год Леся нашла свое счастье в обличии ресторатора Валерия Созановского.

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Пост для скептиков. Благодарность – полезная штука. И, если вы считаете, что историю про силу «спасибо» придумали блаженные люди, которым нечем заняться, у меня для вас список фактов. Нейронаука уже давно доказала, что благодарность делает жизнь лучше. Вместе с благодарностью активизируются дофаминовые нейронные цепи. Поднимается уровень серотонина. Вы становитесь счастливее. Дофамин+серотонин = коктейль гормонов счастья «Оптимист». Повышается активность социальных нейронных связей, которые делают общение более радостным. Испытывая благодарность, вы активизируете нейронные связи признательности. То есть, чем больше вы благодарите, тем больше хороших поводов начинает замечать ваш мозг. Сам процесс поиска целей для благодарности, уже позитивно влияет на нас. Повышается качество сна. Это связано с тем, что снижается уровень стресса и тревожности (а это еще один «плюсик» благодарности). Улучшается физическое состояние. Это подтвердили исследования швейцарских ученых, а им можно доверять. Улучшается качество жизни и удовлетворенность тем, что у вас есть. Снижает симптомы депрессии.

Публикация от Леся МатвееваLesia Matveyeva (@lesiamatveyeva)

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Сегодня семья стала на одного человечка больше. Судя по информации на карточке новорожденной, девочку назвали Александра. Родилась она с весом 3 680 грам и ростом 52 сантиметра.

Желаем новорожденной Александре расти здоровенькой и счастливой!

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Леся Матвеева, Украинский психолог, Родила девочку, Стала мамой в 3 раз.
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