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Знаменитый диджей Moby рассказал о давнем романе с Ланой Дель Рей

Знаменитый диджей Moby рассказал о давнем романе с Ланой Дель Рей
22:01 Ср, 22 Май 2019 Телеграф lux.fm

Новости шоу бизнеса: Увлекательная история о прежних связях диджея Moby и певицы Ланы Дель Рей.

Всемирно известный американский диджей, композитор и певец Moby (настоящее имя Ричард Гор) шокировал заявлением о кратковременном романе с певицей Ланой Дель Рей, когда ей был всего 21 год. Об этом музыкант рассказал в своих мемуарах "Then It Fell Apart" ("А потом все развалилось").

По словам 53-летнего артиста, он познакомился с будущей звездой в баре в Нью-Йорке, когда она еще выступала под именем Лиззи Грант (Lizzy Grant). Когда он заговорил с девушкой, то надеялся на нечто большее, но юная певица сильно "обломала" его.

Ричард рассказал, что они целовались в 4 утра в одном из баров, после чего он пригласил девушку в свое имение, но в ответ прозвучал болезненный отказ.

Она улыбнулась и сказала "нет". Она не собиралась ехать со мной после первой встречи, но сказала, что с радостью пойдет на свидание, если я позвоню ей, - вспоминает мультиинструменталист.

На следующий день он все-таки позвонил девушке, и они разговаривали целых полчаса. Затем артисты встретились, и на этот раз Лана согласилась посетить пятиэтажный пентхаус мужчины.

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Она была очаровательна, мила и очень умная. Я сидел рядом с ней у пианино и поцеловал ее - она ответила взаимностью, но потом остановилась. Я спросил, что случилось, а она сказала: "Ты мне нравишься, но я слышала, что ты ведешь себя так со всеми". Я хотел соврать, что не так, но просто промолчал, - признался Moby.

После этого мужчина провел исполнительницу в лифт и поцеловал на прощание. В своих мемуарах диджей написал, что совсем не ожидал такого исхода романтического вечера, но это ощущение полного удивления было даже лучше всех ожиданий.

С тех пор знаменитости больше не виделись друг с другом и никогда не упоминали об этом неловком моменте.

 

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