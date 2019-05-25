Украинский ведущий Владимир Остапчук ищет идеи для новых пародий

Новости шоу бизнеса: Вову Остапчука можно увидеть не только в роли ведущего популярных шоу (или Евровидения).

Популярность ведущий завоевывает как на известных телеканалах, так и в мире интернет-пользователей.

Его пародии набирают большие просмотры, и аудитория только увеличивается. Пародии на такие клипы украинских звезд как Настю Каменских ("Попа, как у Ким"), певицы скандальной MARUV ("SIREN SONG") и на дует "Время и стекло" ("Дим") уже стали успешными.

Но вот беда - Остапчук страдает от дефицита идей. Поэтому, популярный ведущий обратился к своим коллегам по цеху с просьбой помочь.

В одном из интервью "Нового канала" Остапчук признался: "О, да, так я вам сейчас все планы и рассказал! Проблема в том, что я хочу попросить наших украинских звезд, певцов: пожалуйста, генерируйте хиты! Делайте это чаще. Мне этого мало!".

На украинском телевидении Владимир Остапчук стал некой юмористической звездой. Например, на проекте "Хто зверху" он шутил не меньше известного комика Сергея Притулы. На одном из конкурсов проекта ведущая Леся Никитюк как то сказала, что мировой рекорд по задержке дыхания принадлежит мужчине, который продержался без воздуха целых 24 минуты, на что Остапчук ответил: "Это он еще не ездил в наших маршрутках утром!".

Ну что же, будем надеется, что новые пародии на звезд от талантливого начинающегося комика мы увидим совсем скоро!