Total-black look: потрясающий образ от первой леди США на скорбном мероприятии

В понедельник, 27 мая, в США будут отмечать День памяти, во время которого чиновники вспомнят военных, погибших на службе. Однако в такой важный для страны день президент и первая леди будут находится в запланированной поездке в Японию. Поэтому представители Белого дома поспешно внесли изменения, добавив в график Дональда и Мелании Трамп визит на Арлингтонское национальное кладбище.

Соответственно президентская чета почтила память погибших военных 23 мая. По традиции, Дональд и Мелания Трамп лично установили маленькие американские флаги на каждой из 34 могил.

Honored to be at @ArlingtonNatl today & take part in #FlagsIn to remember our fallen heroes. God Bless our military, their families & God Bless our great Nation! @USArmyOldGuard pic.twitter.com/lJ3lu2KfJG

— Melania Trump (@FLOTUS) 23 мая 2019 г.