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Total-black look: потрясающий образ от первой леди США на скорбном мероприятии

Total-black look: потрясающий образ от первой леди США на скорбном мероприятии
17:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Мелания Трамп – одна из самых известных модниц США. Первая леди после инаугурации ее мужа кардинально изменила стиль и теперь демонстрирует элегантность.

В понедельник, 27 мая, в США будут отмечать День памяти, во время которого чиновники вспомнят военных, погибших на службе. Однако в такой важный для страны день президент и первая леди будут находится в запланированной поездке в Японию. Поэтому представители Белого дома поспешно внесли изменения, добавив в график Дональда и Мелании Трамп визит на Арлингтонское национальное кладбище.

Соответственно президентская чета почтила память погибших военных 23 мая. По традиции, Дональд и Мелания Трамп лично установили маленькие американские флаги на каждой из 34 могил.

"Для меня было большой честью посетить Арлингтонское кладбище и установить флаги на надгробиях, чтобы почтить память наших погибших героев. Пусть Господь благословит всех наших военных, их семьи и нашу великую нацию", – написала Мелания Трамп в своем блоге.

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К сообщению первая леди США добавила красноречивые фото. Согласно кадрам, на скорбную церемонию Мелания Трамп пришла в строгом черном миди-платье с поясом на талии. Знаменитая американка отказалась от любимых туфель-лодочек, предпочтя обычные балетки. И хотя образ total-black может выглядеть иногда не оригинально, Мелания Трамп ярко доказала обратное: она выглядела элегантно и потрясающе.

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Стиль, Наряд, Выход, Первая Леди, Look, Мелания Трамп.
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