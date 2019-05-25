Total-black look: потрясающий образ от первой леди США на скорбном мероприятии

Новости шоу бизнеса: Мелания Трамп – одна из самых известных модниц США. Первая леди после инаугурации ее мужа кардинально изменила стиль и теперь демонстрирует элегантность.

В понедельник, 27 мая, в США будут отмечать День памяти, во время которого чиновники вспомнят военных, погибших на службе. Однако в такой важный для страны день президент и первая леди будут находится в запланированной поездке в Японию. Поэтому представители Белого дома поспешно внесли изменения, добавив в график Дональда и Мелании Трамп визит на Арлингтонское национальное кладбище.

Соответственно президентская чета почтила память погибших военных 23 мая. По традиции, Дональд и Мелания Трамп лично установили маленькие американские флаги на каждой из 34 могил.

Honored to be at @ArlingtonNatl today & take part in #FlagsIn to remember our fallen heroes. God Bless our military, their families & God Bless our great Nation! @USArmyOldGuard pic.twitter.com/lJ3lu2KfJG — Melania Trump (@FLOTUS) 23 мая 2019 г.

"Для меня было большой честью посетить Арлингтонское кладбище и установить флаги на надгробиях, чтобы почтить память наших погибших героев. Пусть Господь благословит всех наших военных, их семьи и нашу великую нацию", – написала Мелания Трамп в своем блоге.

К сообщению первая леди США добавила красноречивые фото. Согласно кадрам, на скорбную церемонию Мелания Трамп пришла в строгом черном миди-платье с поясом на талии. Знаменитая американка отказалась от любимых туфель-лодочек, предпочтя обычные балетки. И хотя образ total-black может выглядеть иногда не оригинально, Мелания Трамп ярко доказала обратное: она выглядела элегантно и потрясающе.