Белла Хадид поразила поклонников эффектным образом

Новости шоу бизнеса: Американская модель Белла Хадид шокировала поклонников в сети неожиданным откровенным образом, примерив кожаный наряд в новой фотосессии для журнала.

Эпатажное фото Хадид опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Белла позирует в кожаном бюстгальтере, облегающей мини-юбке, черной накидке и чулках. Завершают необычный образ супермодели черные очки и туфли-лодочки на высоких каблуках.

Интересной деталью стал короткий черный парик с челкой, который примерила знаменитость. "Отправьте меня в будущее", – отметила в подписи Хадид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Send me to the future Публикация от (@bellahadid) 28 Май 2019 в 4:05 PDT

Так, стилисты подготовили провокационный образ для новой фотосессии журнала Pop Magazine. Пользователи в сети уже с восторгом отреагировали на снимок с "бэкстейджа". Так, за первые часы фото насобирало более 560 тысяч лайков и тысячи комментариев.