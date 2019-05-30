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Белла Хадид поразила поклонников эффектным образом

Белла Хадид поразила поклонников эффектным образом
00:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Американская модель Белла Хадид шокировала поклонников в сети неожиданным откровенным образом, примерив кожаный наряд в новой фотосессии для журнала.

Эпатажное фото Хадид опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Белла позирует в кожаном бюстгальтере, облегающей мини-юбке, черной накидке и чулках. Завершают необычный образ супермодели черные очки и туфли-лодочки на высоких каблуках.

Интересной деталью стал короткий черный парик с челкой, который примерила знаменитость. "Отправьте меня в будущее", – отметила в подписи Хадид.

 
 
 
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Send me to the future

Публикация от (@bellahadid)

Белла Хадид стала главной героиней июньского выпуска испанского Vogue

Так, стилисты подготовили провокационный образ для новой фотосессии журнала Pop Magazine. Пользователи в сети уже с восторгом отреагировали на снимок с "бэкстейджа". Так, за первые часы фото насобирало более 560 тысяч лайков и тысячи комментариев.

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Все по теме:

Модель, Звезда, Снимок, Знаменитость, Белла Хадид.
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