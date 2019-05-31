Украинская певица рассказала о своем женихе Александре

Новости шоу бизнеса: Перед официальным бракосочетанием Алина Гросу рассказала о своем женихе.

Украинская певица Алина Гросу совсем недавно выложила фотографию с роскошным помолвочным кольцом. Уточним, что изображения набрало около 20 тысяч лайков, а также получило множество хвалебных отзывов от поклонников певицы.

В одной из программ на канале "Украина" Алина Гросу приоткрыла завесу таинственности и рассказала про отношение Александра (именно такое имя носит возлюбленный певицы) к публичности, а также раскрыла дату бракосочетания.

Как сказала Гросу, отношения с Александром длятся уже больше 4 лет и несмотря на множество скандальных сплетен, парень любит Алину всем сердцем: "Он никогда не пытался что-то во мне изменить. Очень мало в жизни я встречала людей, которые будут не просто говорить: "Вау, моя девушка поет" или "Мою девушку все знают с детства", а искренне поддержат творческого человека. Он был бы рад, если бы я не пела, но он и счастлив, что я пою. Иногда, правда, его подбешивает, когда кто-то лишний раз на меня посмотрит".

Именно в июне состоится долгожданная свадьба украинской певицы с Александром. Эту новость подтвердила и сама звездная крестная певицы Ирина Билык: "Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тетя шьет свадебные платья. У тети бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье".

Гросу также выложила на своей официальной странице в Instagram замечательный пост, в котором посвящает стих своему любимому.

Ранее мы писали, что Алина Гросу поделилась снимком с братом. На своей страничке в Instagram Алина опубликовала фото с маленьким мальчиком по имени Гоша.