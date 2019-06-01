В Сети показали, как выглядит самолет, который Потап подарил Каменских

Новости шоу бизнеса: На фото видно, что самолет действительно частный и не большой.

Украинский продюсер Потап опубликовал новый снимок, на котором они с Настей Каменских.

23 мая 2019 года спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие. Как сообщила в своем Instagram жена солиста группы Время и Стекло Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя, полетели на отдых Потап и Настя на самолете, который новоиспеченный супруг Каменских подарил ей.

Сегодня, 1 июня, Потап опубликовал в своем Instagram новый снимок. На нем он с Каменских запечатлен на фоне самолета. По всей видимости, свадебное путушествие новоиспеченных супругов подошло к концу и они возвращаются домой.

"Нoneymoon продолжается! Правда я В Одессу на концерт с @mozgiband, а @kamenskux на свои концерты!" — написал Потап.

Подписчики принялись обсуждать новый снимок: "Нифига се, какой красивый загар", "Загорелые", "Все? Ребят, ну вы трудоголики!", "Считаю, что это шикарная работа, вы вместе, но по отдельности и успеваете соскучиться и ненадоесть друг другу".