Медовый месяц закончился: Потап и Настя Каменских вернулись в Киев

Новости шоу бизнеса: Отдых отдыхом, а концерты давать нужно.

Не успели мы еще отойти от новости о свадьбе популярных артистов, как звездная пара решила закончить свой медовый месяц и вернутся на родину.

На своей официальной странице в Instagram Потап (Алексей Потапенко) выложил фото, на котором отдохнувшие и загорелые молодожены только спустились с трапа в полной амуниции.

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт, а Настя на свои концерты!", - подписал снимок украинский продюсер.

Напомним, что недавно Вова Остапчук поделился новым позитивным роликом. На YouTube-канале украинского телеведущего появился новый ролик "Свадьба Потапа и Насти: 10 лайфхаков Остапчука, как стать ее ведущим". Новый ролик – полный свод советов для тех, кто желает построить карьеру ведущего и провести свадьбу века. В юмористическом ролике все, казалось бы, полезные советы приводят к противоположному результату, но Владимир не отчаивается и находит все новые и новые способы привлечь внимание звезды.