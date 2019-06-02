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Медовый месяц закончился: Потап и Настя Каменских вернулись в Киев

Медовый месяц закончился: Потап и Настя Каменских вернулись в Киев
11:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Отдых отдыхом, а концерты давать нужно.

Не успели мы еще отойти от новости о свадьбе популярных артистов, как звездная пара решила закончить свой медовый месяц и вернутся на родину.

На своей официальной странице в Instagram Потап (Алексей Потапенко) выложил фото, на котором отдохнувшие и загорелые молодожены только спустились с трапа в полной амуниции.

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"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт, а Настя на свои концерты!", - подписал снимок украинский продюсер.

 
 
 
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#honeymoon продолжается! Правда я В Одессу на концерт с @mozgiband , а @kamenskux на свои концерты! #bearanddiamond

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, что недавно Вова Остапчук поделился новым позитивным роликом. На YouTube-канале украинского телеведущего появился новый ролик "Свадьба Потапа и Насти: 10 лайфхаков Остапчука, как стать ее ведущим". Новый ролик – полный свод советов для тех, кто желает построить карьеру ведущего и провести свадьбу века. В юмористическом ролике все, казалось бы, полезные советы приводят к противоположному результату, но Владимир не отчаивается и находит все новые и новые способы привлечь внимание звезды.

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Молодожены, Настя Каменских, Потап, Медовый месяц, Алексей Потапенко.
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