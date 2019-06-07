Алекс Родригес поделился, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес много лет назад

Новости шоу бизнеса: Американский бейсболист Алекс Родригес поделился трогательным роликом, в котором признался в чувствах к Дженнифер Лопес.

В своем официальном Istagram-аккаунте жених Дженнифер Лопес, Алекс Родригес поделился роликом 20-летней давности. Ролик датирован 1998 годом.

На нем американского бейсболиста спросили о том, с кем ему бы хотелось отправится на идеальное свидание. С улыбкой на лице он ответит, что хотел бы пригласить на идеальное свидание именно Дженнифер Лопес.

"Я просто чувствовал", - подписал ролик бейсболист.

Как сообщалось ранее, Дженнифер Лопес активно готовится к свадьбе с Алексом Родригесом, которая вероятно состоится уже этим летом.