Алекс Родригес поделился, что мечтал о свидании с Дженнифер Лопес много лет назад

В своем официальном Istagram-аккаунте жених Дженнифер Лопес, Алекс Родригес поделился роликом 20-летней давности. Ролик датирован 1998 годом.
На нем американского бейсболиста спросили о том, с кем ему бы хотелось отправится на идеальное свидание. С улыбкой на лице он ответит, что хотел бы пригласить на идеальное свидание именно Дженнифер Лопес.
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I just had a feeling @kevinmillar15 @crose127 @jlo #repost @mlbnetwork @arod always knew, @jlo #IntentionalTalk
"Я просто чувствовал", - подписал ролик бейсболист.
Как сообщалось ранее, Дженнифер Лопес активно готовится к свадьбе с Алексом Родригесом, которая вероятно состоится уже этим летом.