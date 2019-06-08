Нежный наряд: Кейт Миддлтон очаровала публику на параде в Лондоне

Традиция второго празднования дня рождения королей Великобритании тянется уже не один век, поэтому сегодня, во вторую субботу июня, на улицах Лондона собрались почетные королевские особы.
Еще вчера, 7 июня, Кейт Миддлтон впервые представляла монархию на репетиции парада конной гвардии, который состоялся в Лондоне, как уже сегодня очаровала всех фанатов королевской семьи. И пока принц Уильям был в рядах почетной королевской гвардии, его жена Кейт Миддлтон ехала в роскошной карете вместе со свекровью – Камиллой Паркер-Боулз, и принцем Гарри и Меган Маркл. К слову, выход Меган Маркл на публику был первым после рождения ее первенца Арчи 6 мая 2019 года.
Для очередного светского выхода она выбрала невероятный светлый образ лимонного цвета – двубортное платье с V-образным вырезом в зоне декольте, которое характеризовалось также рукавами 3/4 и длиной платье до колен. Голову она украсила шляпкой с большой цветочной аппликацией, а также нежными серебристыми сережками и подвеской на шее. Кейт Миддлтон излучала настоящее счастье и радость, проезжая по улицам Лондона в Букингемский дворец.
И пока улыбающаяся мама участвовала в массовом мероприятии, ее уже ждали в королевском дворе ее дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Они с любопытством выглядывали на улицу из окон Букингема и ждали появления своей прабабушки – Елизаветы II и родителей – Кейт Миддлтон и принца Уильяма.