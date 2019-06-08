Нежный наряд: Кейт Миддлтон очаровала публику на параде в Лондоне

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская стала одной из первых приглашенных гостей, которые вместе с Елизаветой II отметили ее официальный день рождения.

Традиция второго празднования дня рождения королей Великобритании тянется уже не один век, поэтому сегодня, во вторую субботу июня, на улицах Лондона собрались почетные королевские особы.

Еще вчера, 7 июня, Кейт Миддлтон впервые представляла монархию на репетиции парада конной гвардии, который состоялся в Лондоне, как уже сегодня очаровала всех фанатов королевской семьи. И пока принц Уильям был в рядах почетной королевской гвардии, его жена Кейт Миддлтон ехала в роскошной карете вместе со свекровью – Камиллой Паркер-Боулз, и принцем Гарри и Меган Маркл. К слову, выход Меган Маркл на публику был первым после рождения ее первенца Арчи 6 мая 2019 года.

Для очередного светского выхода она выбрала невероятный светлый образ лимонного цвета – двубортное платье с V-образным вырезом в зоне декольте, которое характеризовалось также рукавами 3/4 и длиной платье до колен. Голову она украсила шляпкой с большой цветочной аппликацией, а также нежными серебристыми сережками и подвеской на шее. Кейт Миддлтон излучала настоящее счастье и радость, проезжая по улицам Лондона в Букингемский дворец.

И пока улыбающаяся мама участвовала в массовом мероприятии, ее уже ждали в королевском дворе ее дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Они с любопытством выглядывали на улицу из окон Букингема и ждали появления своей прабабушки – Елизаветы II и родителей – Кейт Миддлтон и принца Уильяма.