"Один единственный": MARUV откровенно рассказала о муже

Певица MARUV поделилась откровениями о муже Александре Корсуне.

Талантливая и яркая MARUV - популярная украинская певица. На просторах родной страны о ней узнали после Национального отбора на конкурс "Евровидение", в котором она одержала победу.

Однако в Европе у артистки уже давно существует огромная армия фанатов и она регулярно дает концерты в крупнейших мировых столицах. Так, самыми популярными синглами являются Focus On Me, For You, Black Water, Siren Song и супер-хит Drunk Groove. Последний набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив мировые музыкальные чарты.

В преддверии своего большого сольника в Киеве MARUV дала откровенное интервью журналу "Телегид". Певица рассказала о своем супруге и раскрыла некоторые подробностями их взаимоотношений.

"Для меня мой муж – один единственный, и знает об этом. И он такой же уверенный в себе, как я. Во мне много разной энергии, бывает, не только сексуальной. Каждый хочет видеть то, что он хочет видеть, и принимать то, что принимает", – поделилась MARUV.