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"Один единственный": MARUV откровенно рассказала о муже

"Один единственный": MARUV откровенно рассказала о муже
16:57 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица MARUV поделилась откровениями о муже Александре Корсуне.

Талантливая и яркая MARUV - популярная украинская певица. На просторах родной страны о ней узнали после Национального отбора на конкурс "Евровидение", в котором она одержала победу.

Однако в Европе у артистки уже давно существует огромная армия фанатов и она регулярно дает концерты в крупнейших мировых столицах. Так, самыми популярными синглами являются Focus On Me, For You, Black Water, Siren Song и супер-хит Drunk Groove. Последний набрал уже более 75 миллионов просмотров, покорив мировые музыкальные чарты.

В преддверии своего большого сольника в Киеве MARUV дала откровенное интервью журналу "Телегид". Певица рассказала о своем супруге и раскрыла некоторые подробностями их взаимоотношений.

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"Для меня мой муж – один единственный, и знает об этом. И он такой же уверенный в себе, как я. Во мне много разной энергии, бывает, не только сексуальной. Каждый хочет видеть то, что он хочет видеть, и принимать то, что принимает", – поделилась MARUV.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, MARUV.
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