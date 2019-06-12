Скачать
Среда, 12.06.2019
Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
В Украине намерены внедрить технологию малых модульных реакторов
В Украине намерены внедрить технологию малых модульных реакторов
Павелко поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал ЧМ-2019
Павелко поздравил сборную Украины U-20 с выходом в финал ЧМ-2019
Приметы и обряды на 12 июня - День Еремея, день Исаакия
Приметы и обряды на 12 июня - День Еремея, день Исаакия

Потап и Настя Каменских показали поклонникам трогательное фото

Потап и Настя Каменских показали поклонникам трогательное фото
09:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Новоиспеченные мужи и жена одеты в спортивные костюмы, так что вероятнее всего фото было сделано перед походом в спортзал.

Украинские звезды Настя Каменских и Потап не теряют возможности порадовать фанов новыми совместными снимками.

Украинская певица Настя Каменских одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса. После свадьбы с продюсером Потапом внимания к ее персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы. Свадьба состоялась в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева.

На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход прессе был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие и на днях вернулись на самолете, который похоже Потап подарил своей новоиспеченной супруге. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#bearanddiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских и Потап заинтриговали фанатов

Вчера, 11 июня, Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена со своим супругом Потапом. 

Поклонники принялись комментировать новый снимок: "Это настоящая любовь, мать ее", "Нарешті ви щасливі. Діток Вам", "Счастья вам до конца жизни", "Каждый раз открываю ленту, и ваше фото, нереально будоражит, так радостно за вас счастья вам много до неба", "Какая красивая пара", "Каждая ваша фоточка произведение искусства", "Обязательно будьте счастливы!".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Знаменитости, Молодожены, Настя Каменских, Потап.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Сборная Украины U-20 пробилась в финал чемпионата мира
05 Вакарчук: Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение политзаключенному Бекирову
ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение Бекирову
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
Помпео посетит четыре страны в Азии
Помпео посетит четыре страны в Азии
Рецепт дня: котлеты из сосисок и сыра
Рецепт дня: котлеты из сосисок и сыра
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь