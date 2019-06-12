Потап и Настя Каменских показали поклонникам трогательное фото

Украинские звезды Настя Каменских и Потап не теряют возможности порадовать фанов новыми совместными снимками.
Украинская певица Настя Каменских одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса. После свадьбы с продюсером Потапом внимания к ее персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы. Свадьба состоялась в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева.
На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. Прессе вход прессе был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие и на днях вернулись на самолете, который похоже Потап подарил своей новоиспеченной супруге.
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Вчера, 11 июня, Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем она запечатлена со своим супругом Потапом.
Поклонники принялись комментировать новый снимок: "Это настоящая любовь, мать ее", "Нарешті ви щасливі. Діток Вам", "Счастья вам до конца жизни", "Каждый раз открываю ленту, и ваше фото, нереально будоражит, так радостно за вас счастья вам много до неба", "Какая красивая пара", "Каждая ваша фоточка произведение искусства", "Обязательно будьте счастливы!".