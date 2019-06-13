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Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной

Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
11:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Марина и молодой человек запечатлены на светском мероприятии.

Украинская фитнес-тренер и телезвезда Марина Боржемская опубликовала новые снимки в своем Instagram.

Украинская спортсменка и фитнес-тренер Марина Боржемская после развода с Вячеславом Узелковым, запустила собственный блог в Instagram, в котором рассказывает подписчикам о том, как похудеть за 21 день. Телезвезда объясняет, как нужно питаться, какие проводить тренировки, а также делится мотивационными цитатами, которые призваны помочь силе духа. На личной странице в соцсети Марина продолжает тему блога и делится различными рецептами с подписчиками.

В последнее время телезвезду все чаще стали замечать в компании ее коллеги по проекту Зважєні та щасливі Иракли Макацария. 

 
 
 
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Быть другом самого крутого дизайнера Украины @alexandrocheretny , очень выгодно, я Вам скажу Всегда самая красивая Ну, а если серьезно, Саша, с Днем Рождения! Такие люди, как ты посылаются свыше, потому, что то тепло, которое ты даришь оно бесценно. Ты искренний и настоящий. Восхищаюсь тобой, как талантливым человеком, который делает красивыми женщин. Воссторгаюсь тобой, как прекрасным и любящим семьянином. Обожаю твою выпечку и вкусности, особенно, рождественский штоллен Ну, и конечно, не могу не благодарить тебя за дружбу и поддержку в трудные минуты моей жизни и за наши посиделки, когда можно поговорить обо всём на свете . С Днём Рождения! Твори Вытворяй и пусть всегда вокруг тебя будет то, что вдохновляет тебя и воодушевляет на создание таких шедевров. #боржемскаямарина #очеретный #украинскийдизайнер #праздник #деньрожденье #отвсейдуши #настоящийдруг #дружба

Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

Вячеслав Узелков показал фото с детьми

Впрочем, вероятно Марина и Иракли проводят много времени вместе лишь по причине того, что задействованы в съемках телешоу. А вчера, 12 июня, Боржемская в своем Instagram опубликовала новые фото, на которых она запечатлена с мужчиной, который до этого не появлялся у нее в профиле.

"Быть другом самого крутого дизайнера Украины @alexandrocheretny, очень выгодно, я Вам скажу. Всегда самая красивая. Ну, а если серьезно, Саша, с Днем Рождения! Такие люди, как ты посылаются свыше, потому, что то тепло, которое ты даришь оно бесценно. Ты искренний и настоящий. Восхищаюсь тобой, как талантливым человеком, который делает красивыми женщин. Восторгаюсь тобой, как прекрасным и любящим семьянином. Обожаю твою выпечку и вкусности, особенно, рождественский штоллен. Ну, и конечно, не могу не благодарить тебя за дружбу и поддержку в трудные минуты моей жизни и за наши посиделки, когда можно поговорить обо всем на свете", — написала Марина Боржемская под фото.

Как сообщалось ранее, боксер Вячеслав Узелков после развода с Мариной Боржемской похвастался отличной физической формой.

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Отношения, Знаменитости, Мужчина, Марина Боржемская, Зважєні та щасливі.
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