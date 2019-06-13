СМИ: вот с кем встречался принц Гарри до начала отношений с Меган

Об этом говорится в материале британского издания Express со ссылкой на информацию от королевского биографа Анджелы Левин.
Как упоминало королевская чета, Меган и Гарри познакомились через общую знакомую, которая устроила для них свидание "вслепую". Однако, подчеркивает Левин, когда принц Гарри познакомился с будущей женой, он одновременно встречался с моделью Сарой Энн Маклин. Девушке тогда было 26 лет и она сотрудничала с такими брендами, как Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren.
Издание добавляет, что принц Гарри и Сара познакомились на частной вечеринке, где член королевской семьи попросил у девушки номер телефона и без остановки писал ей сообщения между свиданиями с Меган Маркл. Но модель стала лишь увлечением внука Елизаветы II ведь он был не готов к серьезным отношениям.
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Они были слишком разными. Так, она практически не пила алкоголь и выступала за здоровый образ жизни. А Гарри до бракосочетания был непокорным, – рассказал друг принца Гарри, цитирует Express.
Напомним, что накануне принц Гарри посетил благотворительную вечеринку, которая проходила в Лондоне. Несмотря на то, что Меган Маркл уже совершила первый официальный выход после родов, она до сих пор находится в декретном отпуске и не посещает мероприятия вместе с другими членами королевской семьи. А вот ее муж принц Гарри обязан выполнять прямые обязанности члена монаршей семьи.