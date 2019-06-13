Скачать
Четверг, 13.06.2019
Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
Выборы в Раду: Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Представитель "Слуги народа" раскрыл детали структуры штаба
Азар: С детства мечтал играть за Реал
Азар: С детства мечтал играть за Реал
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай
В суперфинале "Голос. Діти 5" выступит Нетта Барзилай

СМИ: вот с кем встречался принц Гарри до начала отношений с Меган

СМИ: вот с кем встречался принц Гарри до начала отношений с Меган
22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Британское издание Express пишет, что американка Меган Маркл не была единственной женщиной, которая нравилась принцу Гарри в начале их отношений в 2016 году.

Об этом говорится в материале британского издания Express со ссылкой на информацию от королевского биографа Анджелы Левин.

Как упоминало королевская чета, Меган и Гарри познакомились через общую знакомую, которая устроила для них свидание "вслепую". Однако, подчеркивает Левин, когда принц Гарри познакомился с будущей женой, он одновременно встречался с моделью Сарой Энн Маклин. Девушке тогда было 26 лет и она сотрудничала с такими брендами, как Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren.

Издание добавляет, что принц Гарри и Сара познакомились на частной вечеринке, где член королевской семьи попросил у девушки номер телефона и без остановки писал ей сообщения между свиданиями с Меган Маркл. Но модель стала лишь увлечением внука Елизаветы II ведь он был не готов к серьезным отношениям.

Разделили обязанности: Меган Маркл кормит ребенка, а муж меняет подгузники

Они были слишком разными. Так, она практически не пила алкоголь и выступала за здоровый образ жизни. А Гарри до бракосочетания был непокорным, – рассказал друг принца Гарри, цитирует Express.

Напомним, что накануне принц Гарри посетил благотворительную вечеринку, которая проходила в Лондоне. Несмотря на то, что Меган Маркл уже совершила первый официальный выход после родов, она до сих пор находится в декретном отпуске и не посещает мероприятия вместе с другими членами королевской семьи. А вот ее муж принц Гарри обязан выполнять прямые обязанности члена монаршей семьи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцог Сассекский, Герцоги Сассекские, Prince Harry, Duke of Sussex.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
02 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
03 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
04 Недолго страдала: Марина Боржемская засветилась с новым мужчиной
05 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Подрывают основы государственности&quot;: Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Вакарчук раскритиковал заявление Тимошенко
Кучма и Лайчак объявят &quot;хлебное перемирие&quot; на Донбассе
Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Зарегистрировано уже 188 кандидатов-мажоритарщиков
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 июня
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь