СМИ: вот с кем встречался принц Гарри до начала отношений с Меган

Новости шоу бизнеса: Британское издание Express пишет, что американка Меган Маркл не была единственной женщиной, которая нравилась принцу Гарри в начале их отношений в 2016 году.

Об этом говорится в материале британского издания Express со ссылкой на информацию от королевского биографа Анджелы Левин.

Как упоминало королевская чета, Меган и Гарри познакомились через общую знакомую, которая устроила для них свидание "вслепую". Однако, подчеркивает Левин, когда принц Гарри познакомился с будущей женой, он одновременно встречался с моделью Сарой Энн Маклин. Девушке тогда было 26 лет и она сотрудничала с такими брендами, как Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren.

Издание добавляет, что принц Гарри и Сара познакомились на частной вечеринке, где член королевской семьи попросил у девушки номер телефона и без остановки писал ей сообщения между свиданиями с Меган Маркл. Но модель стала лишь увлечением внука Елизаветы II ведь он был не готов к серьезным отношениям.

Они были слишком разными. Так, она практически не пила алкоголь и выступала за здоровый образ жизни. А Гарри до бракосочетания был непокорным, – рассказал друг принца Гарри, цитирует Express.

Напомним, что накануне принц Гарри посетил благотворительную вечеринку, которая проходила в Лондоне. Несмотря на то, что Меган Маркл уже совершила первый официальный выход после родов, она до сих пор находится в декретном отпуске и не посещает мероприятия вместе с другими членами королевской семьи. А вот ее муж принц Гарри обязан выполнять прямые обязанности члена монаршей семьи.