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Настя Каменских показала стройные ножки на новом снимке

Настя Каменских показала стройные ножки на новом снимке
08:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото певица позирует перед камерой спиной, сидя на полу, украшенном роскошным антуражем.

Про харизматичность и сексуальность украинской певицы Насти Каменских говорят все ее коллеги и подмечают все фанаты. А сама звезда подтверждает это каждый раз, когда публикует новое фото в социальной сети.

Похоже, звездная пара Потап и Настя Каменских привыкли к мысли, что они уже супруги и вместо свадебных фотографий Настя Каменских начала обнародовать свои сексуальные фото. Новый снимок горячей украинки появился на ее странице в Instagram.

На ней ярко-красное платье, которое обнажает плечи и стройные ноги. Взгляд Насти Каменских соблазнительно направлен в камеру, а сама она позирует перед объективом фотоаппарата. Стоит отметить, что на днях звездная пара вернулась из медового месяца, который провели в Турции, поэтому тело украинской певицы шоколадно-загорелое. 

Потап и Настя Каменских показали поклонникам трогательное фото

Также несколько дней назад Настя Каменских опубликовала фото с отдыха на территории собственного дома. На фотографии звезда лежит на надувном матрасе, плавая в бассейне. На снимке хорошо видны упругие и вместе с тем пухлые ягодицы, над формой которых она активно работает в спортивном зале.

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Знаменитости, Настя Каменских, Стройные ноги, соблазнительные фото.
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