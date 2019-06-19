Меган Маркл дали обидное прозвище в Кенсингтонском дворце

Новости шоу бизнеса: Экс-актрису начали грубо называть the degree wife, что в переводе означает "дипломная жена".

Британские СМИ сообщают о том, что для герцогини Сассекской Меган Маркл дали очередное неприятное прозвище.

Интересно то, что на этот раз оскорбительным никнеймом герцогиню Сассекскую наградил не чужой человекй, а один из членов королевской семьи. Об этом пишет издание The Mirror.

Вместе с этим, британское издание The Sunday Times рассказывает, что королевские родственники верят в то, что брак Меган Маркл и принца Гарри выдержит только ближайшие три года. Поэтому, будет будущее в королевской четы вряд ли верят во дворце.

Ранее стало известно, что персонал Кенсингтонского дворца называл жену принца Гарри Me-gain (в переводе означает "я получаю"). Напомним, что имя Меган Маркл на английском пишется Meghan. Называя герцогиню Сассекскую, таким образом, рабочий персонал намекает о чрезмерной амбициозности Меган Маркл.

Также известно и о других неприятных прозвищах: "ураган Меган" и "герцогиня сложная". По слухам, некоторые сотрудники уволились из-за того, что не выдержали сложного характера и требовательности экс-актрисы. Как пишут британские СМИ, Меган даже может отправить свои распоряжения работникам в пять часов утра.

Даже принц Чарльз называет Маркл интересным названием, а именно вольфрамом (химический металл). Такую кличку герцогиня Сассекская получила в силу своего характера и внутреннего стерженя.