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Наоми Уоттс впервые рассказала об отношениях с Ливом Шрайбером

Наоми Уоттс впервые рассказала об отношениях с Ливом Шрайбером
12:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Наоми Уоттс и Лив Шрайбер, которые так и не были женаты, расстались в 2016 году спустя 11 лет семейной жизни.

Одна из самых известных австралийских актрис Наоми Уоттс стала героиней нового выпуска издания Harper's Bazaar. Украсив обложку журнала, звезда дала откровенное интервью и впервые рассказала, какие отношения связывают ее сейчас с отцом ее детей Ливом Шрайбером после трех лет после разрыва.

Прошло три года, и актриса наконец поведала журналистам о том, что их общение перешло на совершенно иной уровень.

"Мы с Ливом всегда знали, что интересы детей нужно ставить выше собственных, а также понимали, что всегда будем уважать и заботиться друг о друге. И нам это удалось. Нам легко друг с другом, наши отношения стали лучше, чем когда-либо. Мы — лучшие друзья, и я думаю, это на пользу нашим детям", — рассказала звезда.

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Лив того же мнения, что и экс-возлюбленная: еще после объявления о расставании он заявил, что они с Наоми будут вместе до конца жизни, ведь они родители.

Сейчас актеры воспитывают двух сыновей: 11-летнего Александра и 10-летнего Сэмюэля. Оба не только сохранили дружбу друг с другом, но и счастливы в новых отношениях. 50-летняя Уоттс уже пару лет встречается с коллегой по сериалу "Цыганка" и экс-бойфрендом Клэр Дейнс Билли Крупадом, а Шрайбер с конца 2017 года состоит в отношениях с моделью Тейлор Найсен, которая младше него на 25 лет.

 

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Отношения, Знаменитости, Наоми Уоттс, Лив Шрайбер.
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