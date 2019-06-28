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Непогода в столице: ливень застал врасплох Верку Сердючку

Непогода в столице: ливень застал врасплох Верку Сердючку
09:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В комментариях фолловеры шоумена посмеялись и тоже поделились своими историями о непогоде в столице.

Украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) позабавил своих фолловеров в Instagram фотографией с непогодой, которая разыгралась в Киеве 27 июня.

Похоже, артист в своем сценическом костюме и с макияжем угодил под ливень и здорово намок. "Киев сейчас", - коротко рассказал он в комментариях под снимком.

Менее чем за час снимок Данилко собрал более 4 тыс. лайков.  

 
 
 
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Kyiv now

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Евровидение 2019: Верка Сердючка зажгла на концерте

"Тру. Я сегодня выглядел примерно так же", "Аа, крутая фотка. Ради нее стоило намокнуть", "Верка, держись! Бежим с полотенцами", "Кто сфоткал меня, когда я умывалась утром?" - стали смеяться под снимками.

Как сообщалось ранее, Сердючка, которая зажгла на международном песенном конкурсе не дает о себе забыть. На своей официальной странице в Instagram появилось фото, на котором певица вместе со своей "мамой" плывет в Днепре на огромном надувном, желтом банане.

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Киев, Непогода, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Знаменитости, Дождь, Столица.
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