Непогода в столице: ливень застал врасплох Верку Сердючку

Новости шоу бизнеса: В комментариях фолловеры шоумена посмеялись и тоже поделились своими историями о непогоде в столице.

Украинский шоумен Андрей Данилко (Верка Сердючка) позабавил своих фолловеров в Instagram фотографией с непогодой, которая разыгралась в Киеве 27 июня.

Похоже, артист в своем сценическом костюме и с макияжем угодил под ливень и здорово намок. "Киев сейчас", - коротко рассказал он в комментариях под снимком.

Менее чем за час снимок Данилко собрал более 4 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kyiv now Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 27 Июн 2019 в 7:40 PDT

"Тру. Я сегодня выглядел примерно так же", "Аа, крутая фотка. Ради нее стоило намокнуть", "Верка, держись! Бежим с полотенцами", "Кто сфоткал меня, когда я умывалась утром?" - стали смеяться под снимками.

Как сообщалось ранее, Сердючка, которая зажгла на международном песенном конкурсе не дает о себе забыть. На своей официальной странице в Instagram появилось фото, на котором певица вместе со своей "мамой" плывет в Днепре на огромном надувном, желтом банане.