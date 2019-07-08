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Катя Осадчая удивила поклонников необычным образом

Катя Осадчая удивила поклонников необычным образом
12:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Катя Осадчая постоянно находиться в центре общественного внимания.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram новое фото.

Это одна из самых успешных телеведущих на просторах украинского ТВ. Осадчая — прекрасный пример того, как можно совмещать сложную и интересную работу и материнство, ведь помимо того, что артистка каждый месяц совершает по несколько путешествий в разные города и даже страны, она умудряется вместе со своим мужем Юрием Горбуновым воспитывать двухлетнего сына Ивана.

Вчера, 7 июля, в Украине отмечался праздник Ивана Купала. В честь этого знаменательного события Катя Осадчая устроила себе костюмированную тематическую фотосессию. Она снялась в образе лесной мавки, надев белое легкое платье и украшения от украинского производителя. Волосы телезвезды были уложены в волны, а в них вплетены растения. На голове у Кати — веночек. 

Катя Осадчая похвасталась фото без косметики

"Сьогодні ніч на Івана Купала, гайзагадковіша ніч літа, коли дівчата стрибали через багаття, запускали вінки за течією, аби знайти свого єдиного.

Люблю це свято! Тим паче, що свого Івана ми вже покупали і спати вклали", — написала Катя Осадчая под фото.

Поклонники рассыпались в комплиментах: "Какая красивая!!!", "Мавка лісова!", "Яка красуня ця Осадча! Шикарнюча! Дуже люблю її як ведучу, ну така розумниця, може підкинути таке питаннячко, що розгубитися можна тільки так… Молодчинка! Красуня!", "Боже мой, Катя, какая ты красивая и удивительная женщина".

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Знаменитости, Стиль, Образ, Звезда, Катя Осадчая, Телезвезда, Необычный образ.
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