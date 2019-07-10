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"Танцы со звездами" 2019: кто будет судить участников нового сезона танцевального шоу

"Танцы со звездами" 2019: кто будет судить участников нового сезона танцевального шоу
17:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Пока поклонники находятся в ожидании новых участников шоу, организаторы назвали первые имена судей.

В новом сезоне "Танцев со звездами" зрители снова увидят в креслах двух судей - хореографа Влада Яму и балерину Екатерину Кухар.

"В новом сезоне от меня можно ждать больше правды. Мне, как и в прошлом году, важно донести участникам объективную оценку их танцев. Мы все понимаем, насколько проект сложен физически и морально. Думаю, участники при любых обстоятельствах сумеют прислушаться к мнениям судей и критике, поскольку это неотъемлемая часть проекта", - поделился мыслями Влад Яма.

В то же время Екатерина Кухар отметила, что всегда стоит на стороне зрителей, поэтому она иногда кажется слишком требовательной к танцорам.

"В этом проекте я всегда и безоговорочно на стороне зрителя, который должен получить удовольствие от красивого танца и главного танцевального шоу страны. Когда танец красивый, когда вся страна видит развитие и прогресс от эфира к эфиру, я готова бесконечно говорить комплименты паре", - добавила украинская прима-балерина.

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А вот насчет третьего участника жюри пока известно лишь то, что он будет настоящей мировой звездой и иметь большой опыт в танцевальной сфере.

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