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Меган Маркл с новорожденным Арчи засняли папарацци

Меган Маркл с новорожденным Арчи засняли папарацци
21:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Недавно герцоги Сассекские окрестили своего сына Арчи Харрисона.

Таинство состоялось в субботу, 6 июля. А сразу после традиционной церемонии Меган Маркл решила осуществить выход, взяв с собой крещеного двухмесячного сына.

Сегодня, 10 июля, в Уокингеме проходит Королевский день благотворительности поло в частном клубе Billingbear Polo Club. На мероприятии засветилась новоиспеченная мамочка Меган Маркл вместе со своим сыном Арчи Харрисоном.

Это первый выход, который герцогиня Сассекская осуществила вне официального порядка. Для мероприятия под открытым небом она надела свободное обычное платье цвета хаки, а также солнцезащитные очки. А ее двухмесячный первенец лежал у нее на груди в белом комбинезоне с коротким рукавом. Новоиспеченная мамочка не скрывала чувств к сыну: обнимала, целовала и улыбалась ему.

 
 
 
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Meghan with her son Archie and nephew George #harryandmeghan #meghanmarkle #princeharry #dukeandduchessofsussex #archieharrison #babysussex

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Meghan and Archie are at polo #harryandmeghan #meghanmarkle #princeharry #dukeandduchessofsussex #archieharrison

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Герцогиня Сассекская получила престижное предложение от журнала Vogue

Ранее сообщалось, что Меган Маркл попала в новый скандал. Герцогиня Сассекская попала в очередной скандал: 4 июля она посетила Уимблдонский турнир, где запретила зрителям ее фотографировать.

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Принц Гарри, Королевская семья, Фото, Меган Маркл, Арчи.
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