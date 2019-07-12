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Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото

Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото
14:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Украинский дизайнер Лилия Литковская готовится стать мамой в первый раз.

Об этом радостном известии она сообщила на своей странице в Instagram.

"Всегда рассуждаю, что такое "полны любви"... Грудь, душа, макро- или микрокосм… Это любовь, которая есть сейчас, в моменте, и ее способность наполнять далее... Бутон внутри меня как безграничное наполнение, продолжение моей любви. Вот этим мне хотелось поделиться в этот день и оставить этот момент в вашем моменте. Только вы творцы своей любви и только вы наполняете ею Вселенную", – написала Лиля.

 
 
 
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Всегда рассуждаю, что такое «Полны Любви» ... Грудь, Душа, Макро- или Микрокосм… Это Любовь, которая есть сейчас, в Моменте, и ее способность наполнять далее... Бутон внутри меня, как безграничное наполнение, продолжение моей Любви. Вот этим мне хотелось поделится в этот день и оставить этот Момент в вашем Моменте. Только вы творцы своей Любви и только вы наполняете ею Вселенную. ЛЛ Ph @karginaki St #nataliaosadchaya Mua @ovdita_makeupartist

Публикация от Lilia Litkovskaya (@li_litkovskaya)

По словам Лилии, новость о том, что она скоро станет мамой пришла к ней еще в праздник католического Рождества.

"Я узнала о том, что жду ребенка на католическое Рождество, и моментально во мне перевернулись сознание и мир вокруг. Помню, что было очень холодно, но мне почему-то было жарко, и я подумала о том, что все эти тесты на беременность, которые я купила, наконец-то не бракованные", - призналась дизайнер.

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Литковская также рассказала, что в период беременности испытала на себе все тяготы девушек находящихся в положении, но несмотря на это продолжала работать и посещать другие страны.

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Беременность, Дизайнер, Лилия Литковская, Украинский дизайнер.
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