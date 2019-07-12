Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото

Новости шоу бизнеса: Украинский дизайнер Лилия Литковская готовится стать мамой в первый раз.

Об этом радостном известии она сообщила на своей странице в Instagram.

"Всегда рассуждаю, что такое "полны любви"... Грудь, душа, макро- или микрокосм… Это любовь, которая есть сейчас, в моменте, и ее способность наполнять далее... Бутон внутри меня как безграничное наполнение, продолжение моей любви. Вот этим мне хотелось поделиться в этот день и оставить этот момент в вашем моменте. Только вы творцы своей любви и только вы наполняете ею Вселенную", – написала Лиля.

По словам Лилии, новость о том, что она скоро станет мамой пришла к ней еще в праздник католического Рождества.

"Я узнала о том, что жду ребенка на католическое Рождество, и моментально во мне перевернулись сознание и мир вокруг. Помню, что было очень холодно, но мне почему-то было жарко, и я подумала о том, что все эти тесты на беременность, которые я купила, наконец-то не бракованные", - призналась дизайнер.

Литковская также рассказала, что в период беременности испытала на себе все тяготы девушек находящихся в положении, но несмотря на это продолжала работать и посещать другие страны.