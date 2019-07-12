Дмитрий Комаров показал поклонникам архивные фото

Дмитрий Комаров – это популярный украинский ведущий программы "Мир наизнанку" и самый настоящий путешественник. По его словам, он пришел в журналистику именно благодаря работе фотографа.
12 июля 2019 года в Украине и во всем мире отмечается День фотографа.
Комаров опубликовал серию снимков, на которых он позирует с фотокамерой. Самыми неожиданными стали детские фото телеведущего, которые растрогали армию поклонников.
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Сегодня день фотографа. Для меня это профессия судьбоносная, именно она нередко направляла по жизни в нужные стороны, и, например, отчасти привела к созданию #мирнаизнанку Это генетическое. Мой папа обожает фотографировать, в 80-е годы у него была серьезная коллекция фотоаппаратов, аж 17 штук: от Смены 8М до миниатюрного «шпионского» фотика Киев Вега, с мини-пленкой (размер кадра 10х14 мм). Это была моя любимая игрушка в начальных классах, эдакий аппарат агента 007. Мы с друзьями устраивали «спецоперации» и караулили с этим фотиком учителей, друзей, недругов и одноклассниц, которым симпатизировали)) По школе в 1991 ходили легенды про «красную пленку», если достать которую, то на фотографиях человек будет получаться обнаженным. О том, что это выдумка, я узнал 1995-м, когда мне было 12 лет. Я записался в фотокружок и наконец попробовал сам проявить пленку и напечатать черно-белую фотографию. Это была магия: свет красной лампы, ванночки с проявителем и фиксажом, в которых я полоскал пицетом десятки килограммов фотобумаги и не мог остановиться. Сделал лабораторию с фотоувеличителем УПА дома. Когда я печатал в ванной - семья не могла ей пользоваться Поэтому обычно делал это ночами. В общем, это был диагноз, от которого я так и не смог излечиться. Через фотографию я в 17 лет смог попасть на работу в редакцию газеты и открыть для себя мир журналистики. Просто придумал способ, как открыть для себя, несовершеннолетнего пацана, которого серьезно тогда не воспринимали, двери редакций. Стал караулить и фотографировать звезд возле служебных выходов из концертных залов. Меня, как юнкора, охранники и сами звезды воспринимали с юмором. Ракурсы получались необычными. На следующее утро я распечатывал фото и звонил в редакции, предлагал. Так однажды я случайно попал со своим портфолио на встречу с главредом Теленедели и меня впервые пригласили на работу, открыв двери в журналистику. Сначала я стал фоторепортером, потом пишущим. Друзья, поздравляю всех, кто любит рисовать светом. И не важно, делаете вы это фотоаппаратом или смартфоном. Фотография делает жизнь интереснее и ярче, придает многим занятиям дополнительные смысл и цель. Всем невероятных ракурсов и побольше позитива
В подписи Дмитрий Комаров рассказал личную историю, как начал заниматься фотографией. Как отметил ведущий, у него это генетическое, ведь его отец обожает фотографировать и в 80-е годы у него была настоящая коллекция фотоаппаратов
Сегодня День фотографа. Для меня эта профессия судьбоносная, именно она нередко направляла по жизни в нужные стороны, и частично привела к созданию "Мира наизнанку". Это генетическое. Мой папа обожает фотографировать... у него была серьезная коллекция фотоаппаратов, аж 17 штук: от Смены 8М до миниатюрного "шпионского" фотоаппарата Киев-Вега, с мини-пленкой (размер кадра 10х14 мм). Это была моя любимая игрушка в начальных классах, такой себе аппарат агента 007. Мы с друзьями устраивали "спецоперации" и караулили с этой камерой учителей, друзей, недругов и одноклассниц, которым симпатизировали, – вспомнил журналист.
По словам Дмитрия, он в детстве записался в фотокружок, где попытался сам проявить пленку и напечатать черно-белую фотографию. Комаров поздравил коллег-фотографов с праздником и вспомнил, как именно благодаря увлечению фотографировать ему открылись двери журналистики.
"Через фотографию я в 17 лет смог попасть на работу в редакцию газеты и открыть для себя мир журналистики. Просто придумал способ, как открыть для себя, несовершеннолетнего пацана, которого всерьез тогда не воспринимали, двери редакций. Стал караулить и фотографировать звезд возле служебных выходов из концертных залов. Меня, как юнкора, охранники и сами звезды воспринимали с юмором. Ракурсы получались необычными. На следующее утро я напечатал фото и звонил в редакции, предлагал. Так однажды я случайно попал со своим портфолио на встречу с главным редактором "Теленедели" и меня впервые пригласили на работу, открыв дверь в журналистику", – признался он.