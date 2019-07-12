Дмитрий Комаров показал поклонникам архивные фото

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Дмитрий заявил, что профессия фотографа для него стало судьбоносной.

Дмитрий Комаров – это популярный украинский ведущий программы "Мир наизнанку" и самый настоящий путешественник. По его словам, он пришел в журналистику именно благодаря работе фотографа.

12 июля 2019 года в Украине и во всем мире отмечается День фотографа.

Комаров опубликовал серию снимков, на которых он позирует с фотокамерой. Самыми неожиданными стали детские фото телеведущего, которые растрогали армию поклонников.

В подписи Дмитрий Комаров рассказал личную историю, как начал заниматься фотографией. Как отметил ведущий, у него это генетическое, ведь его отец обожает фотографировать и в 80-е годы у него была настоящая коллекция фотоаппаратов

Сегодня День фотографа. Для меня эта профессия судьбоносная, именно она нередко направляла по жизни в нужные стороны, и частично привела к созданию "Мира наизнанку". Это генетическое. Мой папа обожает фотографировать... у него была серьезная коллекция фотоаппаратов, аж 17 штук: от Смены 8М до миниатюрного "шпионского" фотоаппарата Киев-Вега, с мини-пленкой (размер кадра 10х14 мм). Это была моя любимая игрушка в начальных классах, такой себе аппарат агента 007. Мы с друзьями устраивали "спецоперации" и караулили с этой камерой учителей, друзей, недругов и одноклассниц, которым симпатизировали, – вспомнил журналист.

По словам Дмитрия, он в детстве записался в фотокружок, где попытался сам проявить пленку и напечатать черно-белую фотографию. Комаров поздравил коллег-фотографов с праздником и вспомнил, как именно благодаря увлечению фотографировать ему открылись двери журналистики.

"Через фотографию я в 17 лет смог попасть на работу в редакцию газеты и открыть для себя мир журналистики. Просто придумал способ, как открыть для себя, несовершеннолетнего пацана, которого всерьез тогда не воспринимали, двери редакций. Стал караулить и фотографировать звезд возле служебных выходов из концертных залов. Меня, как юнкора, охранники и сами звезды воспринимали с юмором. Ракурсы получались необычными. На следующее утро я напечатал фото и звонил в редакции, предлагал. Так однажды я случайно попал со своим портфолио на встречу с главным редактором "Теленедели" и меня впервые пригласили на работу, открыв дверь в журналистику", – признался он.