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Знаменитые женщины, которые познали счастье материнства после 40 лет

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Знаменитые женщины, которые познали счастье материнства после 40 лет
13:53 Сегодня Телеграф wuzzup.ru

Новости шоу бизнеса: Эти звезды смогли выносить здоровых детей, и теперь наслаждаются материнством.

  • 1

    Гвен Стефани родила в 43 года

    Гвен забеременела на 41 году. Это уже третий малыш певицы. "Когда я узнала, что беременна, это было неописуемое счастье", - рассказала певица о своей беременности.

  • 2

    Джулианна Мур родила в 42 года

    Первенец у актрисы появился на свет в 37 лет, а через 5 лет она родила второго ребенка.

  • 3

    Моника Беллуччи родила в 45 лет

    Моника о своей беременности: "Я не чувствую себя смелой, я просто очень удачлива. У меня уже родилась здоровая дочь, я родила ее сама, как простая крестьянка из Умбрии, и вот теперь и вторая беременность проходит очень хорошо и спокойно. Но не подумайте, что с меня нужно брать пример. Многие в моем возрасте обращаются к суррогатным матерям или в клиники ЭКО. И если бы я не сумела забеременеть, я бы тоже оказалась среди этих женщин".

  • 4

    Мэрайя Кэри родила в 41 год

    В свои 41 певица родила королевскую двойню: мальчика Мароккана и девочку Монро. Путь к материнству у Кэри протекал не гладко: певица страдала от преэклампсии. Родила она при помощи кесарева сечения. Сегодня, воспитывая близнецов, Мэрайя Кэри счастлива. Но больше детей певица не хочет.

  • 5

    Холли Берри родила в 47 лет

    Первенца звезда родила тоже достаточно поздно – в 42 года, а второго ребенка - аж в 47 лет!

  • 6

    Марсия Кросс родила в 45 лет

    Актриса очень долго не могла забеременеть. И только после ЭКО на свет появились малыши. Актрисе сделали кесарево за месяц до предполагаемых родов. Но, как заявила сама Марсия: "Если бы я вышла замуж и родила детей в 35, как мечтала, я бы не ценила это чудо так, как сегодня!"

  • 7

    Николь Кидман родила в 40 лет

    Актриса много и долго лечилась от бесплодия, и первая беременность в 40 лет стала полной неожиданностью.

  • 8

    Селин Дион родила в 42 года

    Лишь после многочисленных попыток семейной паре удалось забеременеть и родить здорового малыша.

  • 9

    Ума Турман родила в 42 года

    Своего третьего ребенка актриса родила в 42 года, девочку с длинным именем Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон. Беременность протекала тяжело, но после родов актриса быстро восстановилась.

  • 10

    Сальма Хайек родила в 41 год

    Сальма родила своего первенца в 41 год, набрав при этом 23 кг. По словам самой актрисы, беременность проходила довольно трудно. Но даже со всеми сложностями, Сальма готова родить еще.

Знаменитости, которым чертовски надоела слава

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Женщины, Беременность, Роды, Знаменитости.
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