Знаменитые женщины, которые познали счастье материнства после 40 лет

1 Гвен Стефани родила в 43 года Гвен забеременела на 41 году. Это уже третий малыш певицы. "Когда я узнала, что беременна, это было неописуемое счастье", - рассказала певица о своей беременности.

2 Джулианна Мур родила в 42 года Первенец у актрисы появился на свет в 37 лет, а через 5 лет она родила второго ребенка.

3 Моника Беллуччи родила в 45 лет Моника о своей беременности: "Я не чувствую себя смелой, я просто очень удачлива. У меня уже родилась здоровая дочь, я родила ее сама, как простая крестьянка из Умбрии, и вот теперь и вторая беременность проходит очень хорошо и спокойно. Но не подумайте, что с меня нужно брать пример. Многие в моем возрасте обращаются к суррогатным матерям или в клиники ЭКО. И если бы я не сумела забеременеть, я бы тоже оказалась среди этих женщин".

4 Мэрайя Кэри родила в 41 год В свои 41 певица родила королевскую двойню: мальчика Мароккана и девочку Монро. Путь к материнству у Кэри протекал не гладко: певица страдала от преэклампсии. Родила она при помощи кесарева сечения. Сегодня, воспитывая близнецов, Мэрайя Кэри счастлива. Но больше детей певица не хочет.

5 Холли Берри родила в 47 лет Первенца звезда родила тоже достаточно поздно – в 42 года, а второго ребенка - аж в 47 лет!

6 Марсия Кросс родила в 45 лет Актриса очень долго не могла забеременеть. И только после ЭКО на свет появились малыши. Актрисе сделали кесарево за месяц до предполагаемых родов. Но, как заявила сама Марсия: "Если бы я вышла замуж и родила детей в 35, как мечтала, я бы не ценила это чудо так, как сегодня!"

7 Николь Кидман родила в 40 лет Актриса много и долго лечилась от бесплодия, и первая беременность в 40 лет стала полной неожиданностью.

8 Селин Дион родила в 42 года Лишь после многочисленных попыток семейной паре удалось забеременеть и родить здорового малыша.

9 Ума Турман родила в 42 года Своего третьего ребенка актриса родила в 42 года, девочку с длинным именем Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон. Беременность протекала тяжело, но после родов актриса быстро восстановилась.