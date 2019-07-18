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Секс-символ 90-х: 61-летняя Шэрон Стоун обнажила плечи в белом комбинезоне

Секс-символ 90-х: 61-летняя Шэрон Стоун обнажила плечи в белом комбинезоне
22:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Шэрон Стоун посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе, на котором засветила свою изящную ключицу.

Известная голливудская актриса, которая выглядит значительно моложе своего реального возраста, демонстрирует, что ее чувство стиля также является не менее безупречным. Шэрон Стоун посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе, на котором засветила свою изящную ключицу.

После своей игры в эротическом фильме "Основной инстинкт" Шэрон Стоун не покидает прозвище "секс-символ 90-х" и не зря! 61-летняя актриса держит свое тело и внешний вид в тонусе, что позволяет ей всегда выглядеть великолепно и показывать пример другим голливудским звездам.

 
 
 
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Summer. Photographer: @missjobaker

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

 

Как утверждают стилисты, одежда белого цвета – выбор смелых, ведь он может испортить даже самые заметные достоинства фигуры. Однако, похоже, перед красотой Шэрон Стоун это правило бессильно. Она, не раздумывая, надела белый комбинезон на светское мероприятие и не прогадала!

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Брюки-клеш добавили к ее и без того высокому росту еще несколько сантиметров, а обнаженные плечи – подчеркнули ее легкость и сексуальность. Культовая актриса дополнила образ массивными серьгами, браслетами и розовым клатчем.

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Шэрон Стоун, Актриса, Знаменитость, Голливудская актриса, Секс-символ 90-х.
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