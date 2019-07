Слухи: Леди Гагу опять подозревают в беременности

Сначала приятель голливудского актера рассказал, что певица въехала в особняк Купера чуть ли не в тот же день, когда оттуда съехала Ирина Шейк с дочкой, а сегодня появилась информация, что Гага ждет ребенка.

Эпатажная артистка на днях закатила вечеринку по случаю запуска собственной марки декоративной косметики Haus Laboratories. Леди Гага, как обычно, предпочла экстравагантный наряд - обтягивающее кожаное платье, пушистое боа и ботинки на шнуровке и огромной платформе. Но что больше всего удивило и заинтриговало фанатов, так это явно округлившийся живот. К слову, певица выглядела весьма изможденно, то ли всю ночь читала комментарии злобных русских в своем Instagram, то ли страдала от токсикоза.

Lady Gaga arriving at a Haus Laboratories party in West Hollywood pic.twitter.com/bUl4ml2Zk6

NEW PHOTOS: Lady Gaga leaves A.O.C. Restaurant in West Hollywood after a HAUS Beauty Party (Jul. 17) https://t.co/0fjT1qG8CY pic.twitter.com/xUipzI6tEH

— GAGAIMAGES (@gagaimages) 18 июля 2019 г.