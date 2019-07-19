Слухи: Леди Гагу опять подозревают в беременности

Новости шоу бизнеса: Слухи вокруг романа Брэдли Купера и Леди Гаги начинают обрастать новыми шокирующими подробностями.

Сначала приятель голливудского актера рассказал, что певица въехала в особняк Купера чуть ли не в тот же день, когда оттуда съехала Ирина Шейк с дочкой, а сегодня появилась информация, что Гага ждет ребенка.

Эпатажная артистка на днях закатила вечеринку по случаю запуска собственной марки декоративной косметики Haus Laboratories. Леди Гага, как обычно, предпочла экстравагантный наряд - обтягивающее кожаное платье, пушистое боа и ботинки на шнуровке и огромной платформе. Но что больше всего удивило и заинтриговало фанатов, так это явно округлившийся живот. К слову, певица выглядела весьма изможденно, то ли всю ночь читала комментарии злобных русских в своем Instagram, то ли страдала от токсикоза.

Lady Gaga arriving at a Haus Laboratories party in West Hollywood pic.twitter.com/bUl4ml2Zk6 — GAGAIMAGES (@gagaimages) 18 июля 2019 г.

NEW PHOTOS: Lady Gaga leaves A.O.C. Restaurant in West Hollywood after a HAUS Beauty Party (Jul. 17) https://t.co/0fjT1qG8CY pic.twitter.com/xUipzI6tEH — GAGAIMAGES (@gagaimages) 18 июля 2019 г.

Напомним, что поклонницы Ирины Шейк атаковали микроблог Леди Гаги, обвинив ее в том, что она увела возлюбленного русской топ-модели. От ехидного комментария не удержался даже Сергей Жуков: участник группы "Руки Вверх" предложил Ирине Шейк спеть песню "Чужие губы тебя ласкают" и посвятить ее Куперу. Что касается самой "разлучницы", то Гага всячески опровергает романтические отношения с Брэдли Купером. Их любовная история не вышла за пределы фильма "Звезда родилась", уверяет певица.