Страшный недуг: голливудская звезда рассказала, что из-за инсульта потеряла все

Новости шоу бизнеса: После инсульта она надолго исчезла с экранов.

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда культового фильма "Основной инстинкт" снова заговорила о перенесенном инсульте. Страшный недуг настиг ее в 2001 году.

В недавнем интервью Variety 61-летняя знаменитость вспомнила то тяжелое для нее время и поделилась подробностями случившегося. По словам актрисы, ее госпитализировали лишь спустя три дня после инсульта, когда она уже не могла терпеть головную боль.

Из-за болезни Шэрон отказалась от карьеры на два года, а реабилитация заняла целых семь лет. "Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела, потеряла свое место в бизнесе", - рассказала Стоун.

Актриса призвала всех женщин крайне внимательно относиться к своему здоровью и вовремя обращаться за помощью к специалистам.

"Если у вас не проходит головная боль, то вам нужен врач. Я попала в больницу только на третий или четвертый день после инсульта. Большинство людей в такой ситуации умирает. Мой шанс выжить после операции был минимальным. А в течение месяца после нее никто точно не знал, выкарабкаюсь ли я", - отметила звезда кино.

Впервые о перенесенном инсульте Шэрон Стоун заговорила в прошлом году. Тогда она рассказывала, что болезнь повлияла на ее слух, речь и походку. Актрисе пришлось всему учиться заново.

В мае 2018 года Шэрон Стоун отменила свадьбу со своим 41-летним бойфрендом, швейцарским бизнесменом Анджело Боффа. Актриса дважды была замужем, усыновила троих детей, которых воспитывает самостоятельно.