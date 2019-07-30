Маша Ефросинина поразила своих поклонников шикарным образом

40-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников в социальных сетях горячим образом в красном наряде, пикантно подчеркивающем стройную фигуру знаменитости.
В таком образе уверена Ефросинина удачно подчеркнула зону декольте и продемонстрировала стройные длинные ноги в откровенном разрезе. По ее словам, в любой непонятной ситуации надо одевать красное платье.
Дополнили роскошный "аутфит" брюнетки серебристые туфли-лодочки на каблуке, легкий макияж с акцентом на глазах и локоны.
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Накануне телеведущая тронула подписчиков в сети семейными снимками с мужем и сыном Александром. На фото звезда показала, как они гуляют в парке и катаются на аттракционах. Не хватает во время прогулки только старшей дочери Маши Ефросининой – Наны.
"Обожаю", – добавила в подписи звезда.
Добавим, что для выхода ведущая также выбрала легкое платье красного цвета. Поэтому она продемонстрировала, как можно носить красный цвет днем и вечером.