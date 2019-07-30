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Маша Ефросинина поразила своих поклонников шикарным образом

Маша Ефросинина поразила своих поклонников шикарным образом
13:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: На новом фото, которое Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

40-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников в социальных сетях горячим образом в красном наряде, пикантно подчеркивающем стройную фигуру знаменитости. 

В таком образе уверена Ефросинина удачно подчеркнула зону декольте и продемонстрировала стройные длинные ноги в откровенном разрезе. По ее словам, в любой непонятной ситуации надо одевать красное платье. 

Дополнили роскошный "аутфит" брюнетки серебристые туфли-лодочки на каблуке, легкий макияж с акцентом на глазах и локоны. 

 
 
 
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В любой непонятной ситуации надевай красный... #mycolour

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)  

 
 
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Обожаю #Family #Sundays

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Накануне телеведущая тронула подписчиков в сети семейными снимками с мужем и сыном Александром. На фото звезда показала, как они гуляют в парке и катаются на аттракционах. Не хватает во время прогулки только старшей дочери Маши Ефросининой – Наны. 

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"Обожаю", – добавила в подписи звезда. 

Добавим, что для выхода ведущая также выбрала легкое платье красного цвета. Поэтому она продемонстрировала, как можно носить красный цвет днем и вечером.

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Все по теме:

Знаменитости, Маша Ефросинина, Украинская телеведущая, Стройна фигура, шикарное платя.
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