Маша Ефросинина поразила своих поклонников шикарным образом

Новости шоу бизнеса: На новом фото, которое Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

40-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина поразила поклонников в социальных сетях горячим образом в красном наряде, пикантно подчеркивающем стройную фигуру знаменитости.

В таком образе уверена Ефросинина удачно подчеркнула зону декольте и продемонстрировала стройные длинные ноги в откровенном разрезе. По ее словам, в любой непонятной ситуации надо одевать красное платье.

Дополнили роскошный "аутфит" брюнетки серебристые туфли-лодочки на каблуке, легкий макияж с акцентом на глазах и локоны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram В любой непонятной ситуации надевай красный... #mycolour Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 29 Июл 2019 в 11:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Обожаю #Family #Sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 28 Июл 2019 в 11:21 PDT

Накануне телеведущая тронула подписчиков в сети семейными снимками с мужем и сыном Александром. На фото звезда показала, как они гуляют в парке и катаются на аттракционах. Не хватает во время прогулки только старшей дочери Маши Ефросининой – Наны.

"Обожаю", – добавила в подписи звезда.

Добавим, что для выхода ведущая также выбрала легкое платье красного цвета. Поэтому она продемонстрировала, как можно носить красный цвет днем и вечером.