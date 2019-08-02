СМИ: дочь Анджелины Джоли хочет съехать от нее к Брэду Питту

Новости шоу бизнеса: По сообщениям западных изданий, 13-летняя дочь актрисы Шайло собирается переехать от нее к отцу.

Пока Анджелина Джоли рассказывала, как дети были рады ее присоединению к киновселенной Marvel, СМИ предположили, что обстановка в семье актрисы вовсе не так хороша, как кажется на первый взгляд.

Анонимные источники рассказали, что Шайло даже не пыталась получить разрешение на переезд: "Она не спрашивала у матери, может ли переехать к Брэду, а просто поставила ее перед фактом". По словам инсайдеров, девочка описывает дом Анджелины не иначе как "зону бедствия", нахождения в которой больше не может выносить.

По сообщениям источников, Питт был счастлив узнать, что Шайло хочет перебраться к нему. Он не знает, как сложится ситуация с другими детьми, но факт того, что дочь отдала предпочтение жизни с ним, его немало воодушевил. Возможно, теперь остальные ― Мэддокс, Пакс, Захара, Нокс и Вивьен тоже смогут последовать ее примеру. "Когда Энджи осознает, что Шайло действительно ее покинула, это ее опустошит", - заверил инсайдер.

Однако доказательств того, что данные сообщения правдивы, пока нет, хотя оснований для возникновения подобных слухов более чем достаточно. Бракоразводный процесс между Джоли и Питтом до сих пор не завершен, и только в этом году они пришли к соглашению об опеке над детьми. Ранее Анджелина и вовсе не хотела позволять актеру с ними видеться.