Злата Огневич показала папу: нежный снимок

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Злата Огневич показала редкое фото с отцом.

Украинская певица Злата Огневич, которая стала жертвой угроз и преследований со стороны неизвестного мужчины, что в марте 2019 года совершил на нее нападение, показала редкое фото со своим отцом Леонидом Бордюгом.

Новое фото Злата опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии певица забавно позирует со своим папой в солнцезащитных очках, однако Леонид Бордюг серьезно смотрит в камеру.

Украинская звезда редко показывает своих родителей в социальных сетях. Однако, если она все же публикует фото, всегда сопровождает его трогательной подписью. Звезда нежно отметила, что отец является очень добрым человеком и прекрасно относится к ней.

"Видите, какой папа серьезный? Но на самом деле он очень добрый! Особенно ко мне", – отметила Злата.

Также в прошлом году Злата продемонстрировала нежный кадр, на котором она проводит время с мамой на французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.

"Счастье, когда видишь, как мама улыбается... На самом деле, это очень легко сделать – надо просто любить своих родителей", – заявила Огневич.