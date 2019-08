Танцы со звездами 2019: известны имена последних участников

Новости шоу бизнеса:#танціззіркамиchallenge окончен и уже известны все участники нового сезона танцевального шоу.

Новый сезон шоу "Танцы со звездами" стартует на канале "1+1" уже 25 августа. Судьями "Танцев" остались Екатерина Кухар и Влад Яма, а вот Monatik передал свое судейское кресло Франциско Гомесу - постановщику номеров для "X-Factor", "So You Think You Can Dance", "The Voice" и "America's Got Talent".

Первые участники Танцев со звездами в 2019 году были избраны дискоболом, и ними стали звезда Дизель шоу Вика Булитко, актер и телеведущий 1+1 Владимир Остапчук, и актер Михаил Кукуюк.

За ними эстафету приняли телеведущие Надежда Матвеева и Людмила Барбир, а также актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина.

Следующими к звездной чете нового сезона "Танцев со звездами" присоединились телеведущий Даниэль Салем и скандальная певица MARUV.

MARUV передала эстафету "Полиграфу Шарикоff, более известного как Серега, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой и тренеру "Голос.Дети" Позитиву. И вызов приняли еще два участника: исполнитель Полиграф Шарикoff (Серега) и спортсменка Анна Ризатдинова.

А сегодня, 8 августа, стала известна последняя тройка участников нового сезона танцевального шоу.

И так, на паркет выйдет актриса и звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица и ведущая "Жизнь известных людей" TAYANNA и яркий артист, тренер "Голос. Дети" Дзидзьо.

С кем звезды выйдут на паркет, телезрители узнают уже совсем скоро.