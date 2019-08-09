Звезда "Друзей" Мэттью Перри стал затворником

Новости шоу бизнеса:49-летний артист, который несколько раз лечился от алкогольной зависимости, снова стал злоупотреблять спиртным.

49-летний артист, который несколько раз лечился от алкогольной зависимости, якобы снова стал злоупотреблять спиртным.

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в популярном сериале "Друзья", ведет затворнический образ жизни.

После перенесенной летом 2018 года операции Перри практически перестал покидать расположенный в отеле пентхаус.

"Он (Мэттью Перри, - Ред.) избегает контакта и почти не выходит до наступления темноты, за исключением сигареты или посещения больницы", - пишет RadarOnline.

Напомним, 83-летний французский актер Ален Делон восстанавливается после инсульта в швейцарской клинике. Об этом заявил его старший сын Энтони

Как сообщалось ранее, Американский актер Дэнни Трехо, который является звездой "Мачете", стал свидетелем жуткого ДТП в "городе ангелов".