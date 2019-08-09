Скачать
Пятница, 09.08.2019
Подготовительная депутатская группа назначила дату первого заседания Рады IX созыва
Подготовительная депутатская группа назначила дату первого заседания Рады IX созыва
В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно
В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring
Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото
Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото

Звезда "Друзей" Мэттью Перри стал затворником

Звезда "Друзей" Мэттью Перри стал затворником
15:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:49-летний артист, который несколько раз лечился от алкогольной зависимости, снова стал злоупотреблять спиртным.

49-летний артист, который несколько раз лечился от алкогольной зависимости, якобы снова стал злоупотреблять спиртным.

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в популярном сериале "Друзья", ведет затворнический образ жизни.

После перенесенной летом 2018 года операции Перри практически перестал покидать расположенный в отеле пентхаус.

"Он (Мэттью Перри, - Ред.) избегает контакта и почти не выходит до наступления темноты, за исключением сигареты или посещения больницы", - пишет RadarOnline.

Дуэйн Джонсон признался, каково быть единственным мужчиной в семье 

Напомним, 83-летний французский актер Ален Делон восстанавливается после инсульта в швейцарской клинике. Об этом заявил его старший сын Энтони

Как сообщалось ранее, Американский актер Дэнни Трехо, который является звездой "Мачете", стал свидетелем жуткого ДТП в "городе ангелов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Знаменитости, Актер, Спиртное, Зависимость, Мэттью Перри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
05 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin
Украина и США согласовывают условия поставок Javelin
Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные в Украине
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году
Когда отмечают Медовый Спас в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь